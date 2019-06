Zamorano: “Dolió más lo que dejó de hacer Real Madrid que lo que ganó Barcelona”

En exclusiva con Goal, Bam-Bam lamenta la temporada 2018-19, critica a Florentino, extraña a Cristiano, pide a Mbappé y alaba a Jovic y Hazard.

Iván Zamorano jugó entre 1992 y 1996 en el , marcó 101 goles y levantó una , una Liga y una Supercopa de . Es voz autorizada para abordar el presente merengue y lo hizo este sábado en una entrevista exclusiva con Salvador Pérez de Goal, en marco de la despedida del fútbol de Rafael Márquez. Asegura que la pésima última campaña “dolió más por lo que dejó de hacer el Real Madrid, no por lo que ganó ”.

“La vuelta de Zidane le va a dar un plus especial porque conoce al plantel. La llegada de Hazard y Jovic son incrustaciones que necesita el equipo. Jovic tiene mucho tiempo para darnos muchos éxitos”, agrega sobre los dos fichajes más millonarios del mercado blanco hasta ahora, por encima de Militao y Rodrygo.

Al respecto del futuro de la ofensiva del club al que le dio tantas alegrías en los noventa, confía y se extiende en su análisis: “Cualquier jugador que de alguna manera esté marcando una etapa importante en Europa, como lo ha hecho Jovic, va a significar un aporte importantísimo para el Real Madrid. Lo que puede entregar Hazard es lo mismo. Jovic es un chico joven con un futuro enorme al que el club debe sacarle mucho provecho, y lo de Hazard, es un tipo con experiencia que ha ganado títulos internacionales y me parece que puede ser un gran aporte”.

Pero también le ‘pega’ a la gestión de Florentino Pérez, quien a su juicio no tomó las mejores decisiones en cuanto a la salida de CR7 del Bernabéu. “En el último tiempo, no. Se equivocó con la venta de Cristiano, se equivocó al no contratar un jugador que te garantizaba mínimo 50-60 goles por temporada. Se confió mucho en el plantel que estaba y creo que faltó conocimiento futbolístico para saber que al equipo le faltaba algo más”, opina, y añora por uno que siempre fue buscado: “Mbappé pudo ser el tipo perfecto para reemplazarlo. Ojalá que se contrate este año”.

“El Real Madrid no compite con Barcelona. El Real Madrid compite con sí mismo. Nosotros en las últimas cinco Champions hemos sido campeones cuatro veces. Lo que nos preocupa es no poder estar a la altura de un club como el Real Madrid. No ganar absolutamente nada en el año es un fracaso. Creo que tenemos que mejorar mucho”, cerró Bam-Bam, medallista olímpico con .