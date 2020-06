Yosimar Quiñónez: “El título con Santa Tecla significa mucho para mí”

El defensor colombiano habló sobre su vuelta al Santa Tecla.



El colombiano Yosimar Quiñónez ganó el Apertura 2018 con los tecleños, después volvió a su país para tener oportunidad en la Primera División. Estuvo dos años, y ahora se alista para regresar a los periquitos.



Sobre su primera experiencia con el Santa Tecla, en conversación con “El Gráfico”, el jugador contó: “El título con Santa Tecla significa mucho para mí, porque se vivieron cosas muy bonitas para mí en el camerino. Se le ganó a un digno rival. Yo ya había perdido una final contra Alianza en el torneo anterior. Eso me sirvió para entender a qué debía atenerme en una nueva final. Fue una final especial por el entorno y por cómo estaba ese día el estadio”.





Y agregó: “No me atemoriza volver a Tecla con una nueva base de jugadores. Lo que sí me atemoriza es que no haya un verdadero espíritu de compromiso. El fútbol es de mucho humanismo y fe. Tener jugadores de nombre no te garantiza que vas a tener una buena temporada”.