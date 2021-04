Yerry Mina está habilitado para regresar con Everton ante Arsenal

Buenas noticias para el defensa central de Guachené, plenamente recuperado de las molestias sufridas ante Burnley y que lo sacaron de los últimos juegos del equipo.

Este jueves en la mañana, en conferencia de prensa, el técnico Carlo Ancelotti confirmó que Mina está habilitado para el juego del viernes ante Arsenal en Emirates Stadium.

El central colombiano se une a Calvert-Lewin, Delph, Bernard y Gomes en la lista de altas con las que podrá contar Carletto para enfrentar este importante juego ante los 'Gunners'.

Será oportunidad para que Yerry, en caso de estar como inicialista, sume algunos minutos importantes de cara al remate de la temporada en la Premier League, donde se consolidó en la defensa hasta antes de sus lesiones.

💪 | @MrAncelotti says Calvert-Lewin, Mina, Bernard, Delph and Gomes are back and available to face Arsenal.#ARSEVE pic.twitter.com/Y1IjoHUrj4