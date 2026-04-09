Yamal se compromete con la afición del Barcelona tras la derrota ante el Atlético de Madrid

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, prometió a la afición que el equipo se recuperará tras perder 2-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La remontada es difícil, pero aún posible: debe ganar por tres goles para avanzar.

Pese a ello, el joven se mostró confiado en la remontada y lanzó una promesa contundente a la afición antes del choque de vuelta, programado para el martes por la noche en el Metropolitano.

Pocas horas después del partido de ida, Yamal asumió el papel de líder en las redes sociales tras la derrota ante el Atlético.

Escribió: «Esto aún no ha terminado, aficionados del Barcelona. Daremos lo mejor de nosotros mismos en el partido de vuelta... Siempre unidos».

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