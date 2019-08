"Ya está pillo de todo", la confesión de un jugador de Almagro sobre De Rossi

Benítez, volante que debía marcar al italiano en la jugada del gol de Boca, contó qué fue lo que le dijo el ex-Roma después del 1-0 del Xeneize.

El debut de Daniele de Rossi fue la gran atracción del partido entre Boca y Almagro. Y más allá del sorpresivo resultado del final, por el que el Xeneize terminó quedando eliminado en 16avos de final de la Copa , la primera actuación del italiano sigue dando qué hablar.

Como la anécdota de Brian Benítez, quien contó un divertido cruce que tuvo con el mediocampista tano, a quien debió marcar en la jugada que terminó en el gol de Boca. "Era mi marca. Yo sentí el empujón. Él me dijo en el área 'fue foul, ¿no?'", comenzó relatando el volante del Tricolor en La Red y reveló: "Yo le dije 'pasa que sos vos, no te lo van a cobrar' y él me respondió: 'Acá en Argentina no se cobra eso'. Ya está pillo de todo".

Benítez, además, fue un protagonista del partido por su festejo millonario tras el triunfo. Es que el mediocampista realizó varios gestos burlándose de Boca durante la clásica foto del equipo ganador con el cheque. Primero, hizo el gesto de una banda sobre su camiseta, después mostró tres dedos con su mano derecha, recordando la final de la , y por último se llevó el dedo índice a la sien como el Pity Martínez. "Mi hermano me lo pidió. Era un partido muy especial, somos todos hinchas de River en la familia", explicó. ¿Cambió la camiseta con algún futbolista rival? "No, no quería tenerla. Espero tener la de Ponzio algún día", pidió.