Ya está decidido: este será el nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United retendrá a Michael Carrick, informa Fabrizio Romano. El club le ofrecerá un contrato a largo plazo.

Romano añade que el inglés se ha ganado la confianza de la directiva en los últimos meses y que el plantel también apoya su continuidad.

Las negociaciones están avanzadas y se espera un acuerdo inminente.

Carrick reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero y, en su primer partido, venció 2-0 al Manchester City.

En estos cuatro meses como técnico interino ha vencido a City, Arsenal, Liverpool y Chelsea, y el equipo es tercero.

El club ya tiene garantizada la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



