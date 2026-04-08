Ya es oficial: Johan Plat sustituye a Henk de Jong y firma inmediatamente un contrato de varios años

Johan Plat fue presentado el miércoles por la tarde como nuevo entrenador del SC Cambuur. El club de Leeuwarden confirma así los rumores anteriores sobre el posible sucesor de Henk de Jong.

El entrenador, de 39 años, firma un contrato de dos años, con opción a una temporada más, a partir de la temporada 2026/27, cuando el Cambuur vuelva a la VriendenLoterij Eredivisie.

El director técnico, Lars Lambooij, espera una colaboración exitosa con el entrenador. «El comienzo de una nueva era. El puesto de entrenador jefe es quizás el más importante dentro del club y hay que estar siempre preparado para ello».

Plat está muy ilusionado con el nuevo reto. «Estoy enormemente feliz y orgulloso de poder trabajar para este club. El SC Cambuur es un auténtico club popular con aficionados fanáticos y un estadio precioso». El entrenador está deseando dar el siguiente paso en la Eredivisie.

Como jugador, Plat militó en el FC Volendam, el FC Zwolle, el FC Dordrecht, el FC Oss, el Telstar, el Hansa Rostock y el Roda JC. En el CD Castellón, Plat fue primero asistente y luego sucesor de Dick Schreuder, que ahora triunfa en el NEC Nijmegen.

Como entrenador principal, el técnico de Volendam dirigió al VV Katwijk, al Jong FC Volendam y al Castellón. Desde septiembre de 2025, Plat se encontraba sin equipo en el fútbol profesional.

El Cambuur, dirigido por De Jong, ocupa actualmente el segundo puesto de la Keuken Kampioen Divisie y ya tiene asegurada la promoción. El experimentado entrenador considera que el próximo verano es el momento de dar un paso atrás y se convertirá en la mano derecha de Plat.