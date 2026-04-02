Ya es oficial... El presidente de la Federación Italiana dimite en una reunión de emergencia

Gabriel Gravina, presidente de la Federación Italiana, convocó este jueves una reunión de emergencia en la que presentó su dimisión tras el fracaso en la clasificación para el Mundial.

La selección italiana cayó en la tanda de penaltis en el estadio de Bosnia y Herzegovina el pasado martes, en la final de la repesca para el Mundial, y no logró clasificarse para la fase final por tercera vez consecutiva.

Tras este fracaso, la Federación Italiana de Fútbol y la selección azzurra se preparan para llevar a cabo cambios radicales, que han comenzado por el presidente Gravina, según la web «Football Italia».

También se espera que el seleccionador Genaro Gattuso abandone su cargo, al igual que el director de la selección, Gianluigi Buffon, que formaba parte del cuerpo técnico de la Azzurri desde el verano de 2023.

A la reunión asistieron el presidente de la Serie A, Ezio Simoni, el presidente de la Serie B, Paolo Beden, el presidente de la Serie C, Matteo Marani, el presidente de la Asociación de Aficionados, Giancarlo Abiti, el presidente del Sindicato de Jugadores, Umberto Calcano, y el presidente de la Asociación de Entrenadores, Renzo Olivieri.

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Graffina ocupa el cargo más alto de la Federación Italiana de Fútbol desde octubre de 2018, y la selección italiana ganó la Eurocopa 2020 durante su mandato, pero también fracasó en clasificarse para los Mundiales de 2022 y 2026 bajo su dirección.

Italia tampoco logró clasificarse para el Mundial de 2018 antes del nombramiento de Gravina.

Graffina fue el responsable de que la Federación Italiana nombrara a Luciano Spalletti y a Gennaro Gattuso como seleccionadores principales en 2023 y 2025, respectivamente.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, declaró el pasado miércoles: «Es evidente que el fútbol italiano necesita una reconstrucción, y este proceso debe comenzar con la renovación de la dirección de la Federación Italiana de Fútbol».