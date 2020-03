Xavi y su vuelta al Barcelona: "No puede haber nadie tóxico en el vestuario"

El excapitán y actual entrenador del Al Saad explica por qué rechazó la oferta del Barça para volver y cómo debe ser su proyecto.

Xavi Hernández concedió una entrevista a El Magazine de La Vanguardia en la que repasó la situación actual y habló del ofrecimiento al banquillo del Barça meses atrás para ser el relevo de Valverde.

Reconoció abiertamente que “tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión”. Explica que “igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores”.

El de Terrasa revela el contenido de la reunión junto a Óscar Grau y Eric Abidal donde se produjo el ofrecimiento a Xavi para ser entrenador del primer equipo en sustitución de Valverde: “Les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”.

Puyol y Jordi Cruyff, en su proyecto y sin nadie tóxico

Xavi es contundente a la hora de afirmar que “me gustaría trabajar junto a personas en quienes tengo confianza, con quienes hay lealtad, y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica”.

Matiza el excapitán del Barça que “no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff… es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí”.

El once de Xavi con la vuelta de Neymar y algunos fichajes

Reconoce que "yo ficharía extremos, tipo Neymar –no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular–; el Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...".

Añade que "gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centroacampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça. La base es muy buena".

Cruyff, su padre futbolístico

Preguntado por sus orígenes, al margen de su padre Joaquím y Joan Vilà, señala a Johan Cruyff como padre futbolístico. “Para mí es el hombre que cambió la historia del fútbol. Y si el fútbol es una religión, él fue su dios. Nos reunimos en varias ocasiones. Él me decía que algún día vendría a buscarme el Barça y me daba consejos: que tenía que decidir yo las cosas, que cuando eso ocurriera no entrara porque sí”.