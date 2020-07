Xavi: "La crítica a Qatar es infundada; es un país generoso y hospitalario"

El entrenador del Al Sadd, aislado tras dar positivo por coronavirus, analiza su carrera como técnico y la actualidad del Barcelona.

Xavi Hernández preocupó al mundo del fútbol tras conocerse que ha dado positivo por coronavirus pero el técnico se encuentra bien y aislado en , donde espera con ganas para volver a ejercer a pleno rendimiento como técnico del Al Sadd, del que sigue siendo el mejor embajador en el mundo.

De hecho, el catalán ha vuelto a exaltar las cambios del país árabe en vistas de acoger el Mundial de 2022. "Tremendos en todos los sentidos: infraestructuras, estadios -cinco de ocho están casi acabados-, hoteles... El país ha cambiado mucho: carreteras, restaurantes... Qatar está creciendo a una velocidad grande. Hasta el tráfico mejoró. Casi todos los estadios representan algo de la cultura árabe y eso hace el Mundial más especial. Será una Copa histórica, sin duda. La gente se va a sorprender de lo que es el país. En general, existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada. Qatar lo tiene todo: un país pequeño, hospitalario y generoso. Será un Mundial histórico", aseguró en Marca.

"He vivido de todo. He ganado dos títulos y podemos ganar dos más ahora. En la Liga no nos fue tan bien, por contra. Y en , llegamos a semifinales. Luego, en el , no hicimos un papel digno. He vivido el éxito y la decepción, pero, en términos generales, estoy aprendiendo mucho. Qatar es el sitio idóneo para ir cogiendo experiencia como técnico en un equipo ganador como Al Sadd. Ganar la Champions sería un colofón a esta etapa. Es el objetivo principal, y más, teniendo en cuenta que, por la pandemia, el torneo se va a organizar aquí, en Doha, entre septiembre y principios de octubre. Tengo muy claras mis ideas, mi sistema de juego. Creo en tener la pelota lo más posible, con presión alta, jugando en campo contraria, agrediendo con ataque. Es el fútbol que he vivido en el Barça y en La Roja. Dominar con el balón, creando ocasiones. Entiendo el fútbol así y creo en ganar así. De esta forma es más fácil estar cerca de vencer", añade sobre su experiencia entrenado en el país árabe.

El catalán también ha analizado la actualidad del y ha reiterado su deseo de acabar ocupando el banquillo del Camp Nou a largo plazo: "No escondo, y lo he dicho siempre, que mi meta principal, cuando se dé, es el Barça. Es mi casa y sería un sueño. Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado en la nueva temporada. Cuando tenga que venir el Barça, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo, hay que respetar a Quique Setién y le deseo todo lo mejor al equipo.A veces el Barça juega muy bien; otras, bien; y otras, no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos: dominar y hacer un juego vistoso. A veces no se consigue, es verdad, pero el rival te dificulta. Hemos visto partidos muy bonitos y muy buenos del Barça con Setién. Sin duda".

Xavi, como suele ser habitual, se dezhizo en elogios hacia su ex compañero Messi: "A Leo le veo jugando hasta que él quiera. A nivel físico, está rápido, fuerte, es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará en ".

También tuvo un cariñoso recuerdo para Gabi Fernández, que se marcha del Al Sadd para iniciar su carrera como entrenador: "Será una pena no poder estar con él ya en el equipo. No llegó a un acuerdo con el club. Queríamos que siguiera, tiene cuerda aún para rato. Gabi ha sido un ejemplo como persona. Un líder nato dentro y fuera del terreno de juego durante su tiempo en Qatar. El mejor capitán que hemos podido tener estos dos años. Como entrenador, me ha ayudado muchísimo. Y creo que será un gran entrenador, si se lo propone. Siente y le gusta el fútbol y tiene capacidad de liderazgo por lo que transmite".