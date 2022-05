Xavi Hernández admite que el Barcelona negocia por Robert Lewandowski

En rueda de prensa previa al partido con el Villarreal, Xavi Hernández ha reconocido que el Barcelona está negociando el fichaje de Robert Lewandowski. Además, el entrenador azulgrana se refirió al futuro de Ousmane Dembélé, de las bajas que tendrá que sufrir el club e incluso de Kylian Mbappé, cuyo futuro podría estar en el Real Madrid.

A continuación, las frases más destacadas de su comparecencia en sala de prensa:

De Jong o un crack

"Deben ser futbolistas que mejoren, que puedan aportar minutos, juego, no jugadores que no jugarán. Que compitan en sus puestos y que sean titulares. Esto es lo que buscamos".

Frenkie de Jong

"Aquí volvemos a hablar de situación económica. Es para mí un jugador bestial, que puede marcar una época, muy capaz, muy dominar, nos puede ayudar mucha, pero volvemos a hablar de dinero pero no quiero"

Reacción a las bajas

"Muy buena predisposición, alguno me ha sorprendido y me ha emocionado. Son decisiones duras, no los quiero tenerlos amargados. Serán más felices en otros sitio, es la realidad, a veces es dura".

Las salidas

"Hemos ido hablando. Ya es importante, deben encontrar solución. Los que queremos que sigan, también. Hay que ser honestos como técnico y como club".

El futuro de Dembélé

"Puede ser el último. Hay que ser optimistas. Ha hecho partidos excelentes cuando no ha estado lo hemos notado. A mí me gusta, pero sí podría ser su último partido".

Negocian por Robert Lewandowski

"Es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo. Hay unas negociaciones de por medio. No será fácil estando el Bayern de por medio".

Será clave el mercado

"No para mí, sino para el club. Soy el responsable. Debemos hacer un esfuerzo para volver a competir. para mi liderazgo. Para volver a competir. Hemos mejorado, pero hay que cambiar cosas para ser más competitivos. ganar títulos que es el objetivo del club".

Planificación

"¿Desconectar? No. Disfruto con este trabajo, con este club del mundo, quiero lo mejor para el club y no paro de trabajar. Fichar a este al otro, hay trabajo".

Dinero para fichajes

"No podemos poner mucho dinero. La situación económica es la que es. No entramos en la puja de Haaland ni Mbappé pero es loq ue hemos heredado. No hay que mirar atrás. Hay que hacer piña. Hay que competir y volver a ganar títulos. Ser competitivos a partir de ya".

Bajas

"Algunos ya saben mi opinión. Algunos ya deben buscar soluciones. Ya es el momento con los mínimos exigibles. Es el momento de tomar decisiones. Me sabe mal, pero hay que tomarlas".

El futuro de Mbappé

"Hazme otra pregunta. Mbappé, que haga lo que quiera, me gusta que los futbolistas sean felices. Nosotros no entramos en esta ecuación. No entiendo la pregunta. Tiene la sartén por el mango, que sea feliz".

El artículo sigue a continuación

Lo que le transmite Laporta

"El presidente me transmite confianza y que podremos reforzarnos. Hemos hecho una planificación e intentaremos ejecutarla. la situación económica es grave pero no me toca hablar de dinero".

Nota de final de curso

"Hemos salvado una situación que hubiera podido ser peor. Hemos ido de menos a más. Hemos competido pero no nos ha dado. Había que ganar títulos, sí hemos hecho una segunda vuelta. No me pongo nota porque se diga lo que se diga se me criticará. hemos mejorado mucho. Soy el primer que me exijo a mí mismo. A partir de ahora, reflotar y darle la vuelta".