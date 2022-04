El Barcelona se juega este jueves el pase a las semifinales de la Europa League, en un partido a vida o muerte en el Camp Nou. El duelo de la ida no sirve para nada, ese empate a uno de Alemania deja la eliminatoria totalmente abierta, pero el Barça ya tiene la referencia de haber disputado un encuentro ante el Eintracht de Frankfurt, un conjunto que le hizo mucho daño en la presión y en las transiciones rápidas, algo que se repitió en el Ciutat de València ante el Levante, el pasado domingo. Xavi Hernández tiene claro que para estar en lase semifinales, el equipo azulgrana deberá mejorar las prestaciones del partido en Frankfurt, sobre todo en la precisión, y jugar bien al fútbol, ya que en el Barcelona "no nos vale ganar 1-0 en el 90".

Planteamiento: “Es verdad que el campo no estaba bien, al 100% como lo queremos nosotros, pero mañana estará bien. Intentaremos mejorar en la pérdida. Luego, entender cuando atacar los espacios. Hemos entrenado para buscar esas soluciones para atacar mejor. Y cuando nos toque defender, lo tenemos que hacer también mejor que en la ida.

Piqué: “Gerard dependerá de las sensaciones. Las lesiones dependen mucho de quién las sufre. Él quiere estar, es muy competitivo y le gusta estar en los partidos grandes. Y el de mañana lo es. Depende del dolor. Si no está al 100% es difícil que pueda participar”.

Plazos de Ansu Fati: “No escondemos nada, es un tema de que se sienta bien. Ha hecho carreras muy buenas con picos de velocidad, son buenas sensaciones. Está entrenando con el grupo, prácticamente el 100% con nosotros. Le veo bien, feliz, contento. Ya se vuelve a ver futbolista, esto es lo importante. No nos marcamos días, ni partidos. Cuando nos diga que está preparado, adelante”.

Ambiente del Camp Nou: “Es una de las claves. Mañana seguro que no fallarán. Intentaremos que la gente salga orgullosa, pase lo que pase. Los necesitamos, que animen, que estén con los jugadores, que aprieten. Sé que no nos fallarán”.

Pasar a semifinales: “Para mí y para todo el grupo supondría un paso adelante para uno de los objetivos de la temporada. No lo era cuando se inició la temporada, queríamos ganar la Champions, pero las circunstancias hacen que estemos ahí. Nos hace mucha ilusión y queremos ganarla. Lo de ayer nos tiene que doler, nos tiene que dar coraje de no estar en la Champions”.

Obligación de pasar: “Esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale ganar 1-0 en el 90, siempre hay debate. Ya lo sabemos. Los que conocemos la casa, se trata de ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo, no hay comparación, en ningún país. Es el más exigente. Tenemos la obligación de ganar jugando bien, la historia nos lo ha dicho”.

Envidia del Madrid en exigencia por el juego: "A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. No miramos a Madrid para exigirnos. Y en nuestra historia, desde hace 40 años, desde que vino Johan Cruyff, se puso un listón, que es ganar jugando bien. Así somos los catalanes. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club. Es un rival espectacular que tiene un gen competitivo muy grande, que es admirar. Pero el Barça es otra historia, no tiene nada que ver".

El Madrid pasa sin jugar bien: “Lo de ayer me hace pensar que LaLiga no está tan lejos de la Premier. Siempre se habla que la Premier está por encima. Pues mira, hay dos equipos españoles en semifinales y hoy juega otro. Por eso es tan difícil competir en LaLiga. Vi los dos partidos, soy muy futbolero, ya me conocéis. Nuestro ojbetivo es estar en Champions y competir contra los equipos que jugaron ayer”.

Situación de Lewandowski: "No es momento de hablar de Lewandowski, al que respetamos y nos parece un gran jugador. Tenemos que centrarnos en el partido de mañana y no en posibles fichajes, no puedo decir nada más".

Adaptación de Nico González: "No creo que sea un tema físico. Nico no hizo un mal partido en el campo del Levante. Trabajó, entendió la posición, recuperó balones, saltó a la presión. Nuestra valoración es buena. Estoy contento con su evolución, por cómo entrena y cómo ayuda al equipo. El problema es que compite con gente muy buena en su posición. Será importante, tendrá minutos".

Juego del Eintracht: "Espero un rival similar. Salen bien en la transición. Ellos lo hicieron muy bien y nosotros no tanto, sobre todo en las pérdidas. Intentaremos ser más pulcros y que el Eintracht no nos genere tanto en esas transiciones. Es su gran fortaleza, lo hacen muy bien".

Litúrgias para partidos: "No estoy en el bus de los jugadores y tampoco en los vestuarios. Solo estoy cuando tengo que hablar, entonces ahí la música se para. Les dejo hacer, no hay normativa".