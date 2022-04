Xavi: "Esperábamos 70.000 personas y parecía una final con el campo dividido"

Xavi Hernández compareció decepcionado ante los medios de comunicación tras la eliminación del Fútbol Club Barcelona ante el Eintracht de Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League.

Gran presencia de la afición visitante: "Es evidente que no nos ha ayudado lo del público. Esperábamos ver 70.000 personas y nos ha sorprendido ver una mitad con nuestra afición y la otra de ellos en las gradas, parecía una final. Ha afectado a los jugadores, pero no es una excusa en lo futbolístico. Es un error de cálculo del club, nos deben de explicar qué ha pasado. He intentado decirle a los jugadores que lo que importaba era lo que pasaba en el campo, hemos intentado enfocarnos en el partido y no ha salido bien, no hemos competido bien y felicitamos al Eintracht".

Sobre si es un fracaso: "No contemplamos que sea un fracaso, lo veo como una decepción muy grande".

Mal juego del equipo: "No hemos estado bien, no hemos jugado bien al fútbol. No hemos sabido parar esas transiciones. Por errores nuestros han venido los dos primeros goles y a partir de ahí hemos ido a contracorriente. Se han encontrado el penalti primero y el golazo después. Errores que se pagan en Europa. Han sabido aprovechar sus fortalezas y nosotros no hemos atacado bien. Tuvimos el control del balón, pero no lo aprovechamos. Es un gran golpe del que tenemos que aprender".

Cómo levantar al equipo: hay que seguir creyendo en esto, hemos hecho grandes partidos y la derrota también forma parte del fútbol. Si hay fracaso hay aprendizaje vamos a seguir en el camino. Tenemos el objetivo de clasificarnos para la champions y ahí es en lo que tenemos que enfocarnos. Hay que cambiar el chip pensando ya en otro objetivo. Les he dicho que cabeza arriba, que hay que aprender y mejorar a partir de estos errores".

El artículo sigue a continuación

Primer gran reves en el banquillo: "Es el golpe más grande desde que estoy en el banquillo del Barça, quiero pensar que esto forma parte del camino".