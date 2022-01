Xavi: "En el Barça, la camiseta pesa 20 kilos más que en otro club"

El Barcelona se llevó tres puntos muy importantes de Mendizorrotza para seguir luchando para entrar en los puestos de clasificación para la Champions League de la próxima temporada. El gol de Frenkie de Jong le dio la victoria a un equipo azulgrana al que le costó horrores abrir la defensa del Alavés y generar ocasiones de gol, pero que al final celebró extasiado un triunfo importantísimo para el crecimiento deportivo y psicológico del vestuario culé.

Xavi Hernández así lo ha transmitido en la rueda de prensa, valorando la victoria sin estar del todo satisfecho con el juego de su equipo, pero contento porque los tres puntos hayan significado haberle insuflado aire al estado de ánimo de sus jugadores. Repasamos sus reflexiones tras el partido:

Resumen: "No ha sido un partido brillante, pero se ha ganado. Estamos en una situación que esto vale oro. No estamos en una situación para tirar cohetes, es la verdad. En la segunda parte lo hemos entendido mejor, circular mejor la pelota, tenerla en campo contrario. Hoy nos hemos precipitado. Ellos muy cerrados, en las bandas no hemos estado precisos. Son cosas que tenemos que ir mejorando. Hoy nos ha salido cara. Hemos arriesgado, hemos cambiado el sistema, hemos defendido bien. Hemos generado poco, pero al final hemos encontrado un gol excelente. Esto nos dará mucha confianza".

Cómo se ha ganado: "De la misma manera que contra el Madrid sales satisfecho y pierdes el partido, hoy no sales satisfecho con el juego pero ganas. Todo cuesta. Los jugadores también estan en un grado de confianza bajo y tenemos que recuperarlos. Lo hemos celebrado en le vestuario como algo tremendo. Alba ha sido criticado y hoy ha hecho un gran partido. Igual que Busi, Piqué y Frenkie. En el Barça, la camiseta pesa 20 kilos más que en otro club. Tenemos que estar unidos. Costará, pero hay vida. El sol va saliendo, hoy ha salido a menos un grado".

Ánimo del equipo: "Era crucial ganar. Estamos en una situación muy difícil y esto nos dará mucho. Hoy nos da la razón de que se está trabajando bien. Hay que insistir y creer en lo que estamos haciendo. Hay que recuperar físicamente y anímicamente a gente. Era una victoria importantísima en un campo difícil y hoy helado. Somos críticos en muchos aspectos que tenemos que mejorar, pero hay que seguir creyendo".

Dembélé no convocado: "Honestamente, la situación está igual. No tiene nada que ver. No se ha presentado al entreno porque no se ha encontrado bien. Él sabe la situación, no cambia".