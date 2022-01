Xavi: "El presidente marca el camino, me parecen muy bien sus palabras"

La Copa del Rey vuelve a escena. El Barcelona viaja a Jaén para enfrentarse al Linares Deportivo de la Primera Divisón RFEF, la tercera categoría del fútbol español que anteriormente se conocía como la Segunda B. Y lo hará con una gran cantidad de bajas, sobre todo por los positivos de Covid-19 que acumula entre la plantilla del primer equipo masculino. Los últimos, Pedri y Ferran Torres, que además siguen recuperándose de sus lesiones y que ya no hubiesen podido formar parte de la convocatoria. También serán baja por coronavirus Dembélé, Dest, Abde Ezzalzouli, Balde y Coutinho; mientras que por lesión siguen sin poder saltar al césped Memphis Depay, Ansu Fati y Braithwaite -además de Pedri y Ferran-. Por suerte, Dani Alves, Jordi Alba, Clément Lenglet y Samuel Umtiti dieron negativo, volvieron a los entrenamientos y podrán estar en el Municipal de Linarejos este miércoles (19:30 horas).

La convocatoria de Xavi Hernández, finalmente, no será este martes sino el mismo miércoles antes de viajar, debido a los últimos test PCR a los que se someterán los jugadores. El técnico egarense atendió a los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ante los que dejó varias reflexiones.

Partido ante el Linares: "Será difícil porque es eliminatoria única. El Linares estará extramotivado, jugará con su afición y es un buen equipo. Trabajan muy bien las transiciones. El Barça B ganó allí y le conocemos bien. Intentaremos competir, ganar y pasar la eliminatoria. Hay equipos de Primera que caen y otros que necesitan prórroga y penaltis. Será difícil. Es un formato muy atractivo para equipos pequeños y para los aficionados, pero nosotros no tenemos nada a ganar, porque siempre se nos da como favoritos. No será nada fácil".

Renovación de Dembélé: "Estoy tranquilo y esperando novedades. No depende de mí, depende del club, de Ousmane y de sus representantes. No puedo decir nada más. La situación es esta. Es un momento en el que Ousmane debería hacer un esfuerzo y pensar también en su futuro, pensar en el Barça".

Decepción con Dembélé: "Me reitero, estoy esperando a que haga un esfuerzo. El proyecto deportivo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él. No estará en ningún sitio más feliz que en el Barça. Es una cuestión de tiempo, nada más. Todavía espero que haga un esfuerzo".

Importancia de la Copa: "Si estuviésemos líderes en LaLiga sería lo mismo, es un objetivo, un título por los que compite siempre el Barça. Tenemos que ganar en un campo difícil. La Copa sigue siendo un objetivo independientemente de la situación en LaLiga y en otras competiciones. La queremos ganar, somos los vigentes campeones y queremos llegar lejos".

Salida de Coutinho: "Directamente no he hablado con Philippe de nada. Es un buen profesional, nos ayuda en los minutos que ha jugado. Veremos. Para que haya entradas debe haber salidas, es una evidencia. Estamos intentando inscribir a Alves, son detalles pero será hoy, y veremos a Ferran. Depende de las salidas y de si Ousmane renueva. Es una evidencia que para inscribir a gente tenemos que cuadrar cosas".

El Barça ha vuelto: "Estoy con el presidente. Soy muy optimista y afín al presidente con su carácter. Me gusta que sea positivo, que tenga ambición. Es un tío muy valiente. Estoy encantado con él y con el club. Estamos trabajando bien, los resultados están ahí, estamos a un punto de Champions. No es fácil, la situación es la que es, pero trabajamos duro a todos los niveles para devolver al Barça donde se merece. Soy optimista de nacimiento, estamos por el buen camino, creo".

Las palabras del presidente: "Es el objetivo, volver. Íbamos novenos y vamos quintos, ya estamos volviendo, poco a poco. Estamos trabajando en el juego de posición, en el modelo. El fichaje de Ferran Torres hace que la afición también respire, que vea que la situación económica es difícil pero que se pueden hacer cosas. Estamos trabajando en las salidas para poder inscribir entradas. Trabajamos 24 horas. Hay que seguir al presidente, es un mensaje muy positivo, estamos trabajando duro para que el club reflote. Esta es la mentalidad. Si nos hundimos en la miseria no sirve. Hay que ser positivos. Si viene una debacle, pues oye, a seguir intentándolo. Hay que afrontar la vida con positivismo, me gusta pensar que vendrán cosas buenas. El presidente marca el camino, me parecen muy bien sus palabras".

Vuelta del doctor Ricard Pruna: "Ya lleva dos semanas. Está con nosotros, para mí es fundamental, es una gran persona y un gran amigo. Es el mejor doctor que ha tenido el club. Diagnosticando es el número uno, es un gran profesional y tiene un trato exquisito con el jugador".

Cómo está Dani Alves: "Le veo muy bien. Veo a un Dani Alves espectacular en los entrenos, con una intensidad que no ha perdido, con un ritmo de competición muy alto. Es un profesional de la hostia. Nos ayudará mucho. Le necesitamos. Su intensidad, su asociación, su último pase, sus centros, su talento, su profundidad. Es un jugador superlativo. Veremos porque tiene 38 años, pero por cómo entrena seguro que nos ayudará en muchos partidos".

Confianza de Ter Stegen: "Le hice broma también, le dije que este balón también lo paraba yo. Está contento. Es uno de los mejores porteros del mundo. Puede fallar, lógicamente. Es verdad que a lo mejor estaba un poco más bajo en la portería de lo que acostumbraba a ser. Pero el nivel era tan excelente en las últimas temporadas que baja un poquito y ya hay críticas. Esa parada le ayudará seguro".

Salida de Neto: "Acabo de hablar con él de la situación y mañana decidiremos. Veremos quién está. Estamos pendientes del test de antígenos, de si podemos inscribir o no a Dani Alves. Neto es una situación más. He hablado con él y he sido claro con la situación que tenemos en el club y con su situación personal".

Ansu y Memphis: "Ni Memphis ni Ansu están al 100%. No hacen entreno parcial, hacen trabajo con el grupo, les veo muy bien, las sensaciones son positivas y veremos para Granada. Necesitan tres, cuatro o cinco entrenos más. Están cerca. Si no es Granada será el próximo, pero están cerca de volver".

Riqui Puig: "Nos está ayundando, estoy muy contento. Entiende el juego, da fluidez. Le insistimos que llegue al área y pruebe último pase y remate. Que mire antes de recibir por si está solo o no, son situaciones del juego que tiene que entender. El otro día hizo un buen partido y tiene que ser importante. Tiene mucha competencia en el centro del campo, con Frenkie, Nico, Gavi, Busi, Pedri. Pero tendrá minutos, tengo mucha confianza en él".

Fichaje de Morata: "Vamos a estar hablando de hipótesis, al final. Mejor hablamos de los que tenemos y los que podemos inscribir. Puedo hablar de Morata o Haaland, pero no son mis jugadores. Si Morata ficha por el Barça estaré abierto a todas las preguntas, pero de momento no es jugador del Barça".

Juego de posición: "Seguimos el modelo de juego. Levantar la cabeza, buscar el hombre libre, buscar el tercer hombre, vídeos individuales, juegos de posición, de situación, de progresión. El mismo rondo. Automatismos, hábitos. Todo tipo de exigencias para que vayan cogiendo el modelo. Quién pica al espacio según quién tiene el balón. Lo van cogiendo, cada vez jugamos mejor, pero tenemos que ser más constantes. Se trata de hacerlo durante noventa minutos".

Futuro de Yusuf Demir: "Es parte de la plantilla hasta ahora. Veremos si sale o si se queda. Estamos en negociaciones con su representante".