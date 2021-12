Xavi: "Con Gavi hay que actuar ya, si hace falta pondremos dinero entre todos"

El Barcelona tiene la opción de volver a recortar puntos en su lucha por las posiciones de Champions League en el partido que el conjunto blaugrana tendrá este martes en el Estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que el sábado le ganó 2-1 al Atlético de Madrid y que sigue en la batalla por el título de Liga ante un Real Madrid que se queda ahora a seis puntos de los sevillanos tras empatar ante el Cádiz en el Bernabéu. Para ambos equipos será el último partido del año 2021, que quieren acabar con buenas sensaciones tras ganar este pasado fin de semana en sendos compromisos ligueros.

Para Xavi Hernández, el partido en el Pizjuán es una nueva final. Para el técnico del Barça, es una nueva ocasión para seguir creciendo y terminar el año con un resultado muy positivo. "Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions", ha expresado el entrenador en la rueda de prensa previa al compromiso. Repasamos sus reflexiones.

Victoria en Sevilla: "Es otra oportunidad. Es un rival directo, está haciendo muy bien las cosas. Miramos siempre al extranjero, por ejemplo al Bayern, pero cómo ha trabajado el Sevilla en los últimos años, con el entrenador y Monchi, su área de scouting, cómo han fichado, es un ejemplo para nosotros. No podemos perder el tren. Ganar nos hace estar más contentos. Las sensaciones del equipo y los jugadores es que están disfrutando en el campo. Mañana es otra reválida. Será muy difícil, están en un muy buen momento, son un equipazo y tienen un entrenador enorme, pero vamos con muchas ganas".

Choque con lo que se encontró: "Me chocó en cietos momentos, pero ya está. Es nuestra realidad. Ahora es trabajo mío organizar el equipo y que los jugadores entiendan el modelo de juego. El sábado vimos el equipo que queremos, sobre todo en la primera parte. La pena fue no sentenciarlo. Para nosotros fue un partidazo a pesar de los dos goles del Elche. Estamos en una buena dinámica, veremos mañana. Necesitamos tiempo, porque la base no era la que nosotros queríamos".

Modelo de juego en los últimos años: "No lo sé. El diagnóstico no lo tengo que hacer yo. La culpa no la sé, porque no he estado aquí. No era mi trabajo y ahora sí lo es. Hay que trabajar el modelo de juego, crecer, que entiendan lo que queremos. El Barça que vimos el sábado es el que queremos. Ahora ya no sirve de nada mirar atrás, fue una simple reflexión que hice. Hay que trabajar el futuro".

Modelo en la cantera: "Estamos muy contentos con Sergi por el trabajo que está haciendo, que es extraordinario. Todos los jugadores que suben están preparados. La mejor prueba es Ferran Jutglà, que ha rendido desde el primer momento. Esto es entender el juego. Se han hecho las cosas bien. Si el jugador tiene buenos entrenadores no hay debate, llegará preparado al primer equipo".

Puntos para la Champions: "Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Desde que estamos aquí llevamos 10 puntos de 15 en LaLiga, no está mal. A partir de ahora, necesitamos más puntos, sensaciones y resultados. Mañana vamos al Pizjuán a jugar contra uno de los rivales directos. Conseguir tres puntos nos daría la cuarta plaza a expensas de lo que haga el Atlético".

Demostrar que se puede ganar: "El Sevilla es un equipo grandioso, espectacular. El Elche también es un rival difícil, pero vamos mejorando. Independiente de si es un rival grande o no, hay que sumar los tres puntos, son vitales para nosotros".

Renovar a Gavi: "Hay que actuar ya. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. No podemos perder este tipo de futbolistas, ni a Nico, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Son la base del futuro del club. Sé que el club está trabajando en la renovación de Gavi".

Veteranos tirando del carro: "El compromiso de Piqué, de Busquets, de Alba, de Ter Stegen, de Frenkie es extraordinario. Es un problema más de rendimiento y de entender el modelo. Hay muchos futbolistas que desearían jugar y los tenemos que frenar. Estoy muy feliz con el compromiso de todos. A los jóvenes los destaco por su edad, porque sorprende. Lo que no sorprende es el compromiso de los capitanes y de jugadores de mediana edad. No tengo ninguna queja".

Demasiados goles. Fallos en defensa: "Se habla de la defensa y el primer gol no es de defensa, el Elche está en su córner en banda izquierda. Ahí no pueden progresar. Estamos haciendo una presón alta y no pueden progresar. La defensa estaba bien situada, donde queremos. El objetivo es recuperar el balón y es un fallo nuestro de los hombres de arriba. Todos somos defensas y todos somos jugadores de ataque, así lo interpreto yo. Fue un problema de los de arriba y hay que solucionarlo. No queda otra que trabajar".

Nivel de Ter Stegen: "Para nosotros es fundamental. Su compromiso, su dedicación y su profesionalidad es extraordinaria. Hay momentos en los que hay errores, sí, pero él quiere mejorar. El juego de pies está siendo extraordinario. Tenemos que mejorar en la portería y él lo sabe. Es un tema de rendimiento, pero para nosotros no hay debate, es uno de los mejores porteros del mundo".

Sevilla campeón: "El año pasado ya estuvo a punto, estaba ahí. En las últimas tres o cuatro jornadas fue candidato. Si ellos ganan se ponen a tres puntos del líder y estamos a media temporada. Son una realidad. Cuando ves la plantilla, cómo trabaja Lopetegui o como fichan, son un ejemplo en todos los sentidos. Les veo candidatos a ganar cualquier competición que jueguen".

Máximo de jugadores del filial en el campo: "Me avisó Carles Naval. Si había una expulsión de un jugador con ficha del primer equipo perderíamos los tres puntos. Es una norma bastante estúpida. Se hace para los últimos partidos o para la Copa, pero si estamos para el bien del fútbol base se tendría que modificar. Estamos tapando la progresión de los jugadores que pueden estar en el primer equipo. Ahora mismo son titulares, pero la norma es clara, no podemos correr ese riesgo".