Xabi Alonso, de repente, principal candidato para un gigante del fútbol

Xabi Alonso podría volver a los banquillos la próxima temporada. El español, de 44 años, está sin equipo tras su salida del Real Madrid, pero mantiene «conversaciones positivas» con el Chelsea.

Así lo adelantó el fiable periodista británico Ben Jacobs, quien añade que Alonso es ahora el principal candidato para suceder a Liam Rosenior, destituido tras solo cuatro meses en el cargo.

Las primeras conversaciones han sido positivas y el español está dispuesto a dar el salto a la Premier, aunque recuerda que «nada está decidido».

Tiene competencia, sobre todo de Andoni Iraola, técnico del Bournemouth; también se mencionó a Francesco Farioli, quien prefiere quedarse en el Porto.

También suena Filipe Luis, aunque lo más probable es que Chelsea lo ceda al Estrasburgo, su club hermano propiedad del mismo consorcio, BlueCo.

Los Blues viven una profunda crisis deportiva, aunque aún pueden ganar un título este curso: el sábado disputarán la final de la FA Cup contra el Manchester City.