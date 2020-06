Wuilker Fariñez sería prestado al Lens de Francia

El arquero venezolano podría convertirse en la segunda baja confirmada del Embajador para el reinicio de la Liga.

José Ortiz fue el primer jugador del actual plantel de Millonarios que dijo adiós al equipo de Alberto Gamero, pero, al parecer, no será el único con el que no pueda contar el técnico para cuando se vuelva a jugar la Liga BetPlay en agosto.

Según Diego Rueda de Caracol Radio, el arquero venezolano Wuilker Fariñez está próximo a empacar maletas para dar el salto al viejo continente. De acuerdo a lo informado por Rueda en El Vbar, el 'Patriota' será cedido a préstamo al Lens de , sin determinar el tiempo o el monto a recibir por la transacción. La situación económica que afecta tanto a como al fútbol colombiano en medio del brote de coronavirus sería un factor definitivo para facilitar la salida del venezolano.

Pero una pista más contundente llegó desde el propio entorno del jugador, pues su padre Kike Fariñez publicó un sentido mensaje en Instagram donde confirma que su hijo se irá para Francia: "Saber que no me equivoqué cuando una vez te dije: Hijo, las condiciones que tienes es para llegar muy lejos. Tenía la seguridad que podrías llegar en cualquier momento a Europa, era mi sueño o nuestro sueño, y Gracias a Dios lo estamos logrando". Hasta el momento ninguno de los clubes ha oficializado el préstamo pues faltaría algunos detalles.

El de Lens actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol galo y ahora sí marcaría el adiós de uno de los principales referentes del equipo capitalino. Al momento de suspenderse el campeonato, el conjunto amarillo y rojo era segundo en la tabla, en posición de ascenso a la , el cual quedó confirmado con la resolución que coronó campeón de la categoría al Lorient.

"Para mi es muy importante todo el proceso en el que estamos. No queremos tomar una decisión apresurada. Sabemos para mi posición lo difícil que es ir a Europa siendo sudamericano y más con la estatura que tengo, más sin embargo con mucho trabajo y sacrificio sé que puedo llegar a mi meta que es ir a Europa. Tenemos mucho camino por recorrer y este paso por es muy importante porque me ha abierto muchas puertas y he aprendido mucho", aseguró el arquero el pasado mes de septiembre en el mismo espacio radial cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar en la élite europea.

Fariñez llegó a Millonarios en 2018 y rápidamente se consolidó como titular indiscutido del arco. Con los 'Embajadores' ha disputado 91 partidos entre Liga, Copa, Libertadores y Sudamericana, siendo uno de los jugadores más queridos por la numerosa afición a lo largo y ancho del país.

Saber que no me equivoque cuando una vez te dije Hijo LAS condiciones que tienes es para llegar muy lejos tenia la seguridad que podrias llegar en cualquier momento a Europa era mi sueño o nuestro sueño y Gracias ah Dios lo estamos logrando