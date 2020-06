Wuilker Fariñez dejó Millonarios y se escribe una novela con quién debe tomar su lugar

Muchos rumores y malos entendidos, el suplente se quiere quedar, el club ya tendría otros planes y nadie sabe lo que pasa.

El arquero venezolano Wuilker Fariñez empaca maletas para dar el salto al viejo continente pues fue cedido a préstamo al Lens de , su lugar no será sencillo de ocupar y al interior del club se comienza a escribir un novelón respecto a quién será el nuevo arquero titular en el cuadro Embajador.

Jefersson Martínez, quien hasta el parate por el coronavirus era el suplente de Fariñez, con actuaciones destacadas cuando tuvo que tomar el lugar del venezolano, ha comenzado una batalla en sus redes sociales para desmentir el hecho de que varios sectores de la prensa aseguran que renunció a al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato

Todo gira en torno a una información que señala que Martínez hizo llegar la carta de no renovación automática de su contrato, lo cual fue interpretado por el club como una renuncia formal, sin embargo, el jugador asegura que no recibió ninguna oferta por parte del club, lo cual va en contravía con los rumores que aseguran que el arquero se va porque pidió un aumento de sueldo para ser el titular.

El club no ha comunicado nada de manera oficial, pero comienza a tomar fuerza el nombre de Cristian Vargas, ex y actualmente con buen presente en el , equipo en el que no continuará para la reanudación de la Liga Betplay.

Cristian Vargas es el nuevo arquero de Millonarios, ya hay acuerdo de palabra y falta la firma — Diego Rueda (@diegonoticia) June 10, 2020

Otro nombre que se ha ligado al futuro del arco albiazul es el de el también ex Atlético Nacional, Cristian Bonilla, que no renovó con y que reconoce que, a pesar de no haber sido contactado, "Estaría encantado de jugar en uno de los más grandes del país".