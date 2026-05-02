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Wout Weghorst Imago
Rian Rosendaal

Traducido por

Wout Weghorst se retira en el último momento del gran partido entre el Ajax y el PSV

Ajax vs PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

Este sábado a las 20:00 en Ámsterdam, el Ajax recibe al PSV en el partido estelar de la Vriendenloterij Eredivisie. Los entrenadores Óscar García y Peter Bosz ya han confirmado las alineaciones.

Anton Gaaei actuará como lateral derecho del Ajax, con Lucas Rosa en la izquierda. Josip Sutalo y Youri Baas formarán la pareja de centrales y Maarten Paes defenderá la portería.

Jorthy Mokio, quien podría cambiar la selección belga por la del Congo, vuelve a ser titular en el centro del campo. Youri Regeer y Ko Itakura completan el trío de mediocampistas. Steven Berghuis (derecha) y Mika Godts (izquierda) deberán abastecer a Kasper Dolberg. Wout Weghorst se pierde el partido por falta de forma física.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Regeer, Itakura; Berghuis, Dolberg, Godts.

El PSV, que entre el partido contra el PEC Zwolle (victoria 6-1) y este encuentro pasó unos días en Ibiza, sale con Matej Kovar en la portería. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior conforman la defensa. 

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En la medular, Joey Veerman se apoya en Guus Til y Paul Wanner. Esmir Bajraktarevic aporta peligro por la derecha, con Ricardo Pepi como segundo punta. Sergiño Dest ya está disponible para el banquillo.

Alineación del PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

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