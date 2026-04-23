Wout Weghorst podría haber dejado el Ajax para fichar por grandes clubes europeos, pero Jordi Cruijff bloqueó su marcha

Wout Weghorst podría haber dejado el Ajax el invierno pasado para fichar por el Benfica o la Juventus, pero a Jordi Cruijff no le convencía la idea de que el delantero de 33 años se marchara. Así lo informa Voetbal International este jueves.

Su contrato en el Johan Cruijff ArenA vence este verano, así que podría marcharse.

«En enero recibió ofertas serias de clubes de primer nivel, como Juventus y Benfica, pero Cruijff le dijo que no podía marcharse», escribe el observador de clubes Lentin Goodijk.

Actualmente sigue despertando interés en el extranjero, que podría aumentar si rinde bien en el Mundial.

«También está el FC Twente, donde Erik ten Hag dirige actualmente la política técnica. Ese club ve en Weghorst a un jugador capaz de potenciar aún más la cultura de élite», concluye el periodista.

El Ajax lo fichó en 2024 por más de 2 millones de euros al Burnley. Desde entonces, ha jugado 60 partidos con el club.

Ha marcado 19 goles y dado 5 asistencias en 60 partidos. Al Ajax le quedan cuatro encuentros con él.