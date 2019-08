Witsel: "Pude ir al Real Madrid con Mourinho, pero ficharon a Modric"

El mediocampista del Borussia cuenta en Goal los momentos en los que pudo terminar en un grande de Europa

El centrocampista del Axel Witsel habla con Goal de las muchas veces que estuvo cerca de ser traspasado a un grande no pasó. En la lista destacan enormes clubes como la , el y el .

El internacional belga siempre estuvo cerca de dar un paso a un grande de Europa, pero no pudo hasta que la pasada temporada aterrizó en Dortmund. Witsel empezó su carrera en el Standard de Lieja antes de pasar poe el , el Zenit y el Tianjin Quanjian chino. El pasado verano, con 30 años, aterrizó en Dortmund y quedó segundo en la .

Es su primera estancia en una de las grandes ligas europeas, pero Witsel le cuenta a Goal y DAZN que cerca estuvo de ir al Real Madrid en 2012. "Pude ir al Madrid cuando estaba allí Mourinho, pero finalmente firmaron a Lua Modric y el traspaso ya no tenía sentido para mí. Poco antes del final de la ventana de traspasos, llamó el Zenit. Tuve buenas conversaciones con ellos y finalmente llegamos un acuerdo. Soy una persona abierta, no me daba miedo ir a ", explica.

Durante su estancia en Rusia, Witsel dice que estuvo cerca de ir a la Juventus gratis, pero antes de que aquello ocurriese decidió renovar con el Zenit. "Cuando terminó mi contrato quería irme a Turín para jugar en la Juventus, incluso pasé el reconocimiento médico y solo me quedaba firmar el contrato. Esperé todo el día y los dirigentes del Zenit me dijeron que volviese. Mirado en retrospectiva, quizá fue un golpe del destino. Quizá no era el momento apropiado".

El momento correcto fue el pasado verano, cuando llegó a Dortmund, aunque Witsel asegura que también podría haber ido al Manchester United o al cuando abandonó . Prefirió un lugar en el que se aseguraba ser titular.

"Primero, el director deportivo Michael Zorc me contactó y después lo hizo el manager Lucien Favre. Tenía otras ofertas, quizá pude ir a París o a Manchester, pero no quería esperar, tenía la sensación de que tenía que escoger ir a Dortmund, y es importante sentirte bien cuando vas a un nuevo club".

"Después de hablar con Zorc, Favre y el CEO Hans-Joachim Watzke decidí ir al Borussia, un club de élite, porque realmente quería unirme a un club top. Quizá era mi última oportunidad, a los 29 años, fue una decisión acertada"