Wim Kieft: «Ronald Koeman está muy preocupado por la situación de Virgil van Dijk de cara al Mundial de 2026»

Wim Kieft cree que Ronald Koeman está preocupado por Virgil van Dijk de cara al Mundial 2026, según declaró en el pódcast KieftJansenEgmondGijp. El analista se basa en la intervención del seleccionador holandés en el programa «NOS Studio Voetbal».

El domingo, en Studio Voetbal, Koeman insistió en la importancia de la forma física de sus jugadores.

«Ayer hablé con Koeman y, seguro, también se pregunta: ¿cómo saldrá Virgil van Dijk de esta temporada?», explica Kieft, preocupado por la condición física del capitán tras una campaña extenuante en el Liverpool.

«Ha jugado cuarenta partidos, todos a un ritmo de locos, con muchísima presión. Cada vez ese delantero que se lanza contra ti para ganar ese duelo aéreo».

«Todos esos años también cuentan», añade Kieft, recordando que el capitán de la selección holandesa tiene 34 años. «Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desenvuelve en el Mundial».

Mientras esté en forma, Van Dijk sigue siendo clave para Koeman, que confía en él: el central se convirtió el año pasado en el jugador que más veces ha llevado el brazalete de capitán de la selección holandesa.

«Ya dije en mi discurso que es el capitán que todo entrenador quiere», declaró Koeman a la NOS. «Un profesional ejemplar y un líder en el grupo. A veces se relaja, pero es humano; a mí también me pasaba. Pero necesitamos a Virgil en su mejor nivel».