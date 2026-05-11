Wim Kieft no entiende nada de lo que hace el jugador del Ajax: «Venga ya, tío, qué tontería»

La mediocre temporada del Ajax tocó fondo el domingo al perder 1-2 en casa ante el FC Utrecht, lo que lo relegó al quinto puesto. En «NOS Studio Voetbal» se analizó al delantero del equipo, Kasper Dolberg.

Wim Kieft no oculta su frustración: «Todos alabamos el talento de Dolberg, pero una semana te entusiasma y la siguiente piensas: “Venga ya, qué flojera”». Hace solo siete días, tras el duelo contra el PSV, el ariete recibía elogios.

Pierre van Hooijdonk opta por un tono más matizado, pero su conclusión no es menos crítica. «Creo que es un buen delantero. Pero, con toda sinceridad: las cifras no lo dicen». Y es que esas cifras no mienten. En la actual temporada de la Eredivisie, Dolberg suma solo tres goles y tres asistencias en 1.083 minutos jugados.

Aun así, Van Hooijdonk no lo descarta: «Recuerdo al Dolberg de su primera etapa en el Ajax; entonces me parecía fantástico». En la 2016/17 fue decisivo, pero luego alternó buenos momentos con otros más grises: la campaña siguiente marcó solo seis goles en 23 partidos.

Theo Janssen reconoce sus cualidades: «Es fuerte, tiene habilidad técnica, buen control, sabe girarse y tiene un buen disparo». Pero añade: «No se entrega del todo. Cuando las cosas van bien, se deja llevar; cuando van mal, no se le ve».

García sustituyó a Dolberg por Wout Weghorst en la hora de juego del domingo. El holandés parecía salvar un punto para el Ajax, pero un tanto en los últimos minutos de Mike van der Hoorn dio la victoria al Utrecht.

Con esta derrota, el Ajax cae al quinto puesto y podría verse obligado a disputar la fase de play-offs. A una jornada del final, la clasificación directa a Europa ya no es segura.