Wim Kieft no entiende al Ajax y ya ofrece consejos urgentes de cara a la próxima temporada

Wim Kieft critica la política de fichajes reciente del Ajax. En el podcast «KieftJansenEgmondGijp», el exdelantero pide que el equipo de Ámsterdam apueste por un único delantero titular la próxima temporada.

La charla parte de la política de fichajes del Liverpool: René van der Gijp recuerda que Steven Gerrard cuestionó el verano pasado la llegada de Alexander Isak y Hugo Ekitiké, pues, a su juicio, ese doble fichaje enviaba una señal equivocada.

Kieft lo extiende al Ajax: «No entendí lo que hicieron en los últimos años. Fichas a Weghorst, pero ya tienes a Brobbey. Brobbey se va y regresa Dolberg».

Para un delantero, esa situación no es agradable, subraya Kieft: «Una semana juegas tú, la otra él. Un delantero solo quiere ser el máximo goleador de los Países Bajos».

Su consejo es claro: un buen delantero debe exigir garantías de juego antes de fichar. «Yo siempre me aseguraría de conocer al entrenador y de saber que voy a jugar. Si Haaland también está, no me haría ilusiones de ser el titular».

También critica al exentrenador Francesco Farioli: «¿Para qué sirve un técnico que te saca a los 20 o 25 minutos del final para dosificarte? Eso no lo quiere nadie», concluye.

La posición de delantero en el Ajax sigue siendo una incógnita para la próxima temporada: Weghorst podría marcharse y el futuro de Dolberg en Ámsterdam tampoco está claro.