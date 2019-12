Wilson Gutiérrez: “FAS es un equipo ordenado”

El técnico del Alianza atendió al equipo de GOAL.com a pocas horas de arrancar la gran final ante FAS.



Wilson Gutiérrez se tomó el tiempo para atender de manera muy breve al equipo de GOAL.com y respondió sin tapujos a las preguntas que se le hicieron.

¿Qué impresión le dejó el fútbol salvadoreño en su primera etapa como técnico principal?

Es un fútbol técnico, donde uno encuentra jugadores técnicamente bien dotados, con buen juego la gran mayoría de los equipos. Creo que no ayuda un poco de la condición de las canchas, pero la verdad que es un fútbol competitivo, muy parejo. Creo que va mejorando, proyectándose en el futuro para estar un poco mejor, a un nivel un poco más alto.

¿Cuáles fueron las claves de Alianza para llegar a la final?

Una buena base de trabajo, se logró hacer una buena pretemporada, obviamente el nivel de los jugadores que hay, Alianza tiene seis o siete jugadores de Selección, eso ayuda, es un nivel alto, los otros jugadores que se suman a ellos han trabajado fuerte, el trabajo en conjunto, la rotación que se hizo a lo largo del torneo por diferentes motivos entre esos partidos internacionales, fue importante que los que entraron a reemplazarlos lo hicieron bien a lo largo de todo el semestre, se perdieron solo dos partidos, la competencia leal que hay entre los jugadores, la unión y la fuerza del grupo son las características para haber llegado a la final.

¿De qué debe cuidarse Alianza de FAS?

FAS es un equipo ordenado, joven, es dinámico, se debe de tener mucho cuidado, mucha precaución con su delantero Brayan Gil, jugador importante, que estuvo disputando el torneo al goleador del campeonato, todo el conjunto en sí. Es un grupo que en la segunda vuelta hizo cosas importantes, que viene de menos a más.

¿Se esperaba llegar a una final en este torneo, o fue uno de los objetivos pedidos por la directiva?

Uno siempre espera ganar, sabía que venía un equipo que había disputado las últimas ocho finales, las últimas dos las había perdido, y el objetivo estaba claro y lo pusimos desde un comienzo con la junta directiva: llegar primero a esa final, después intentar ganarla que es lo más importante; nos pusimos como objetivo la liga CONCACAF, llegamos a la semifinal, clasificamos a la , en Liga Premier estamos en semifinales por el momento, creo que esos objetivos se han venido cumpliendo, solo falta el de ser campeón, para eso todos trabajamos, esperamos que se consiga el domingo.

Si no es campeón, ¿se podría considerar un fracaso?

Cuando uno no consigue un objetivo propuesto desde un comienzo, que se tiene cerca, obviamente no es lo que uno quiere, pero llamarlo fracaso, no sé, hemos clasificado a la Concachampions que era un objetivo, en la liga CONCACAF, llegamos a la semifinal, donde hacía mucho tiempo no llegaba un equipo salvadoreño, no lograr de pronto ese título, no consideraría que fuera un fracaso porque se cumplieron otros objetivos que se propusieron al comienzo, aunque el objetivo está bien claro y lo vamos a pelear al final. Es un proceso que se arrancó conmigo, hasta ahora llevó un torneo, logramos el primer lugar con unos números muy buenos y espero seguir así.