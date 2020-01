Wilson Gutiérrez afirma que no tiene comunicación con Carlos De los Cobos

El técnico de Alianza está al frente del equipo que más seleccionados aporta al combinado mayor.

Wilson Gutiérrez, técnico de Alianza, afirmó en el programa "Gráfico TV” que no tiene ninguna comunicación con Carlos De los Cobos, entrenador de la Selecta, referente al tema de los jugadores que Alianza cede a la Selección de El Salvador, y calificó su relación como negativa.

“Cero. Yo nunca he tenido comunicación con el técnico. A mí me parece que el técnico debería tener comunicación con todos, no solo con el de la base, con todos, porque todos tienen jugadores que tengan esa posibilidad”, dijo el cafetero.

También tuvo palabras para destacar al futbolista salvadoreño: “El futbolista salvadoreño técnicamente es muy bueno, nos hace falta en la parte física. Los hondureños son grandotes, fuertes, que van a chocar, pero eso cuesta. Los salvadoreños técnicamente pueden jugar en cualquier parte del mundo”, destacó.