Willian José, en GOAL: "Lo tenía casi hecho con el Valencia y me quedé por Pellegrini"

Willian José no lo ha pasado nada bien este verano con todo el tema de las inscripciones pero ya lo ha dejado atrás. El delantero disfruta del arranque liguero del Real Betis en lo grupal y en lo individual. “Mejor imposible. Ocho partidos y siete victorias. Estamos todos muy ilusionados con el inicio de temporada y ojalá sigamos así hasta el final”, asegura.

El brasileño tiene fe ciega en su entrenador, Manuel Pellegrini, fue su gran confidente en los meses de verano y siguió sus consejos hasta el final. Willian nos confirma en la entrevista a GOAL que se quedó en el Betis por la petición del ‘Ingeniero’, y frenó su salida al Valencia que ya estaba casi cerrada.

"Sí, yo tenía al Valencia, el Valencia me quería y la verdad es que casi estaba todo hecho. En el último momento el míster habló conmigo, me pidió que me quedara y la verdad que muy bien", afirma el delantero que analiza otros asuntos relacionados con el éxito verdiblanco y siempre destaca la calidad del grupo.

¿Cómo se está sintiendo en lo personal?

"Me estoy viendo muy bien, estaba muy motivado para empezar a jugar y estoy encontrándome bien. El equipo también, con muchas bajas que tenemos, está respondiendo y estamos muy bien. Estamos en una dinámica muy buena con el entrenador y estamos todos contentos".

La verdad es que las bajas no se notan.

"Eso me decía un amigo este fin de semana.‘¡Madre mía cómo está el Betis! Tenéis muchas bajas pero parece que no, parece que están jugando todos’. Es que entrenamos muy bien también, estamos todos preparados para cuando nos necesite el míster. Estamos buscando lo que él quiere para estar todos preparados. A muchos les sorprende este arranque. A nosotros no nos sorprende porque ya vemos en el día a día la calidad que tenemos en el grupo. Aunque en los equipo no solo es la calidad, es un poco más, el vestuario se nota un montón la amistad y el compañerismo que tenemos, el entrenador, todo está funcionando muy bien".

¿Cuál es la clave de ese vestuario tan bueno?

"Son los veteranos. Guardado, Claudio Bravo, Joaquín… muchos otros compañeros que siempre están alegres y felices. Incluso sin jugar están siempre ahí, ayudando a los compañeros y eso se nota un montón".

Incluso entre los delanteros, ¿cómo se compagina la competencia y el buen ambiente?

"Cuando llegué hablé con Borja y le dije que lo más importante es el equipo y es bueno cuando todos estamos metiendo goles. Eso se está viendo ahora, Borja por ejemplo está con la selección y esto es muy bueno para el club y para él. Se nota que está haciendo un buen trabajo y esto es fruto del esfuerzo diario y de la dedicación en el día a día. No pude ver el partido pero después vi que había jugado unos minutos. Estamos muy orgullosos de él por todo. El año pasado ya merecía estar en la selección por lo que había hecho y la verdad es que estamos muy orgullosos".

¿Habló con Borja antes de llegar al Betis o cómo fue eso?

"No, yo hablé con Borja cuando llegué aquí. Es que a mí me gusta llevarme bien con todos los compañeros, claro que queremos jugar todos los partidos pero sabemos que no podemos, pero lo más importante es que el equipo está ganando y cuando gana todos los jugadores estamos ahí, enchufados y queriendo jugar y ayudar".

¿Cómo hace Pellegrini para que haya tan buen ambiente?

"Ya vimos el año pasado como el míster hizo que jugaran todos y eso es bueno para el equipo, para demostrar cada uno que puede ayudar y jugar minutos. Eso el míster lo hizo muy bien y este año igual. En la Europa League cambia a todos los jugadores y seguimos peleando, consiguiendo los puntos y eso es fruto del trabajo del míster también".

¿Es el mejor entrenador que ha tenido?

"Sin duda, sin duda, es un entrenador del top mundial que ha entrenado a muchos equipos importantes como el Real Madrid, el Manchester City y eso se nota en el día a día con los jugadores. Siempre está exigiendo a todos, no deja que los jugadores estén cómodos y eso demuestra el entrenador que es".

¿Cómo le tranquilizaba Pellegrini con su situación en verano?

"La verdad es que yo estaba todo el día preocupado con la situación y yo hablaba con él y veía que el míster contaba conmigo. El año pasado antes de venir el míster ya me quería aquí, y me ayudó un montón este verano porque yo veía que me tenía que marchar. Dos días antes del cierre del mercado hablé con él, me dijo que aguantara que todo se iba a solucionar y la verdad que salió todo bien".

¿Piensan en ir a la Champions o eso se ve lejos ahora mismo?

"No, nosotros como nos dice el míster, pensamos en el partido a partido. Cada partido es muy complicado ya sabemos que esta liga es muy difícil, quedan más de treinta partidos y tenemos que ir partido a partido y después veremos si merecemos la Champions o no, pero todavía es pronto para hablar de eso.

Pero se pensará en mejorar la marca del año pasado, ¿no?

"Sí, sin duda. Nosotros queremos algo más, queremos mejorar nuestra temporada pasada y estamos muy ilusionados con hacer algo mejor. Ya sea llegar más lejos en la Europa League, otra Copa o Champions, ya veremos porque queda mucho".

¿Qué tiene el Betis que nadie se quiere ir de aquí?

"Yo creo que el vestuario, también la ciudad, pero principalmente el vestuario. Es fundamental en un equipo el vestuario y si no hay buen rollo es muy complicado trabajar, y aquí en un entrenamiento estamos todo el día compitiendo, queremos ganar cada partido. Ya viste que en verano nadie se quería marchar de aquí.

Se ve cuando salen al campo que disfrutan.

"Sí, porque el míster deja jugar y da mucha libertad. Quiere que tengamos el balón y el fútbol es balón. Si no tienes el balón es complicado meter goles y estamos en una dinámica muy buena".

Pero también hay cosas que mejorar, el encuentro contra el Girona, por ejemplo.

"Sí. También tienes que contar con la suerte en cada momento. Lo vimos el año pasado en la Europa League, nos metieron el gol en los últimos minutos y caímos fuera. También tenemos que mejorar día a día y estamos entrenando para hacerlo".