Wilfredo Guzmán y la vuelta del fútbol: "No podemos ponerle fecha porque no están las condiciones"

Liga Nacional de Honduras: El presidente de la Liga Nacional dejó en claro que todavía no saben cuándo podrá volver a rodar la pelota en Honduras.

Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional, brindó este viernes una conferencia de prensa virtual, luego de una reunión con los clubes, en donde tocó varios temas: la vuelta al fútbol en Honduras, los protocolos de seguridad para poder llevarlo a cabo y el apoyo de la FENAFUTH.

"Hemos tenido días complicados y con mucho trabajo, al final esto nos obliga a ser creativos para ver qué posibilidad podemos encontrar para volver al fútbol. Hoy tuvimos la presencia de los 10 presidentes de los equipos y la directiva en pleno, así como invitar por iniciativa propia al presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón", comenzó Guzmán ante la prensa.

Sobre el inicio del torneo, deslizó: "La comisión tiene como propósito crear las condiciones de manera rápida que son dos las que tenemos en carpeta: situación económica de los equipos y la otra es la sanitaria. Hay que crear estrategias para reiniciar el campeonato. Dar fechas no se podría ahora porque la pandemia no está en nuestras manos, además las condiciones económicas. Por eso cuando le pusimos fecha del 15 de agosto, tenía condicionante de la pandemia porque nosotros no tenemos el control del futuro".

Más equipos

"La Liga creó una comisión médica para unificar los protocolos de bioseguridad que son en los entrenamientos y cuando visitan una cancha. Este protocolo ya lo tienen los equipos y Sinager para que sea revisado y aprobado. Hablamos de tener jornadas cada cuatro días, jugar miércoles, quedará un poco apretado el calendario", agregó.

Sobre las pruebas para detectar el virus, dijo: "Nos hemos estado reuniendo con la Cruz Roja que nos ha dado apertura. No solo estamos recibiendo costos bajos, sino que ellos tienen presencia en todo el país. Prácticamente ya estamos en la etapa final de las negociaciones y solo esperamos en estas semanas para firmar el contrato".

También habló del protocolo de seguridad pensando en la vuelta del deporte: "Nosotros ya estamos trabajando en lo que está significando el incremento de este nuevo costo; en el pasado no teníamos esto sino solo el costo del bus y hotel cuando se iban de una ciudad a otra, igual que cuando hacían pretemporada. Ahora tenemos un costo adicional, no solo es la prueba rápida, hay que manejar gel de manos, alcohol, mascarillas y estamos haciendo esto. Ahora estamos haciendo un presupuesto buscando alternativas que además de ser seguras y veraces, que nos den tranquilidad de encontrar en cualquier persona que esté involucrada de que las pruebas son de primer nivel y por eso buscamos a la Cruz Roja. Entre jueves y viernes tendremos actualizado el presupuesto con las nuevas estrategias y creo que no vamos a necesitar PCR y solo será para los que salgan sospechosos o los lineamientos que dicte la Comisión médica que dictará las frecuencias para hacer las pruebas".

El apoyo de FENAFUTH: "Todos sabemos que significa el torneo de primera división para Honduras, y que la Selección esté participando en la competencia internacional ahora que estamos en vísperas de las eliminatorias. La Fenafuth no está pensando en procesos de selecciones, sino como activar la Liga Nacional porque el fútbol de primera y segunda división es esperado y apetecido. La Fenafuth está preocupada por reactivar el fútbol por lo que representa internacionalmente porque hay tres equipos como Motagua, Olimpia y Marathón está en la competencia de Concacaf. Sería lastimoso que nos quedaríamos sin representación a nivel internacional".

Por último, fue consultado sobre una posible fecha de regreso del fútbol: "No existe posibilidad de que le pongamos fecha porque no están las condiciones, pero ellos (la comisión) van a apoyar para que se de las condiciones lo más pronto posible. Nosotros hablamos como el 12 o 20 de septiembre que es fecha alternativa y las fechas están pegadas y nos generará mucho trabajo a nivel de desarrollo del campeonato. En las próximas dos semanas esperamos que la comisión puede lograr lo que andamos buscando para hacerlo oficial".