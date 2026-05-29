Wesley Sneijder no entiende en absoluto a Ronald Koeman: «La explicación me pareció muy extraña»

Wesley Sneijder, el jugador con más partidos internacionales de la historia, ha declarado en el pódcast «Wes & Raf» de Ziggo Sport que no entiende la convocatoria de Wout Weghorst para el Mundial del mes que viene.

Ronald Koeman dio a conocer el miércoles su lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y Weghorst figuró entre los elegidos.

El delantero del Ajax no ha sido titular con regularidad este curso por lesiones y solo ha marcado nueve goles.

«No sé qué ha hecho Weghorst para ganarse un puesto en esta convocatoria. Si tienes una temporada así y aun así te recompensan… No lo entiendo», afirma Sneijder.

«No sé quién debería reemplazarlo, no hay tantos delanteros de primer nivel, pero la explicación también me pareció muy extraña», añade.

“Podemos utilizarlo como queramos”, cita Sneijder al seleccionador. “¿Por un golito así contra Argentina? Entonces cualquiera podría hacerlo”, concluye.