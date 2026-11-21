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Werder Bremen vs. Hamburger SV: hora del partido

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Llega el derbi del norte: el Werder Bremen recibe al Hamburger SV en el Wohninvest Weserstadion de Bremen en un partido de la Bundesliga.

El Werder llega al encuentro en la sexta posición y tiene, por tanto, bastante más margen en la clasificación que el HSV, undécimo. Ambos clubes buscan ganar posiciones en la tabla.

La temporada de los locales no siempre marcha bien. En su último partido cayeron 0-1 ante el VfB Stuttgart, después de que las victorias contra el Hoffenheim y en Maguncia hubieran generado optimismo. Además, el entrenador Daniel Thioune debe hacer frente a una larga lista de lesionados.

El HSV viaja a Bremen con sensaciones encontradas. Aunque viene de ganar 3-1 al Borussia Mönchengladbach, antes el equipo de Merlin Polzin había encadenado tres derrotas. Su estado de forma es irregular.

Una baja especialmente dolorosa para el HSV es la de Miro Muheim, que esta temporada ya ha marcado tres veces desde lejos y que recientemente incluso recibió los elogios del campeón del mundo Christoph Kramer. El lateral izquierdo suizo arrastra problemas musculares y no estará disponible.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir en directo el derbi del norte.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Werder Bremen y el Hamburger SV?

El Werder Bremen llega al derbi con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el VfB Stuttgart. Antes había convencido con un triunfo por 2-0 contra el Hoffenheim y una victoria a domicilio por 3-2 en Maguncia. En esos cinco partidos, el equipo marcó ocho goles y encajó seis.

El HSV ganó dos y perdió tres de sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente venció 3-1 al Borussia Mönchengladbach. Antes había caído dos veces ante el Eintracht Frankfurt, ambas por 1-3, tanto en la Bundesliga como en la Copa de Alemania. En ese periodo, el HSV marcó siete goles y también encajó siete.

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