Wass, sobre la mesa de un Atlético que se debate entre fichar o no

Fichar o no fichar, ésa es la cuestión. Desde la salida de Kieran Trippier al Newcastle por 12 millones de euros más otros 2 en variables, el Atlético peina el mercado en busca de una oportunidad de mercado. Pese a que en diferentes sectores del club no descartan que el Atlético no fiche a ningún futbolista durante esta ventana de mercado, paralelamente se está atento a cualquier "chollo" que pueda aparecer en el mercado. En los últimos días, se ha apuntado el interés en César Azpilicueta (Chelsea), Zeki Çelic (Lille) o Nelson Semedo (Wolverhampton).

En el caso del español, es capitán del equipo, no tiene previsto salir en mitad de temporada y sólo se plantearía una salida el próximo mes de junio, ya que cumple contrato y aún no ha renovado por los de Stamford Bridge. En el caso de Çelik, existe interés por hacerse por sus servicios y existen buenas relaciones con el Lille - hace poco se fraguó la operación por Ivo Gbric-, pero el coste del fichaje se iría por encima de los 10 millones de euros. Y en cuanto a Semedo, sería recurrir a la opción Jorge Mendes, pero esa opción no sería precisamente barata, porque habría que pagar una compensación económica.

Ahí, en ese contexto, es donde aparece la opción Daniel Wass. El polivalente jugador del Valencia CF acaba contrato, no renovó el curso pasado después de que el club ché desechase una oferta del Olympique de Marsella y su agencia no vería con malos ojos un cambio de equipo del jugador danés, pese a que su entrenador, José Bordalás, ha pedido refuerzos en las últimas semanas de manera insistente. La hipotética marcha de Wass generaría un problema en el Valencia CF, porque perdería una pieza importante en su esquema. Y en cuanto al Atlético, pues a pesar de que se busca un lateral que también pueda actuar como central, la opción Wass encajaría por una mera cuestión económica. Su salida podría estar en torno a 1 millón de euros. Una cantidad asumible para la economía rojiblanca.

A Wass se le considera por tanto una oportunidad de mercado. Barato, polivalente y conoce la Liga española. Ahora mismo, existe bastante confusión respecto a la situación con Wass. Algunas fuentes insisten en que el Atlético no tiene previsto fichar, mientras que otras apuntan que ya han existido contactos con el jugador del Valencia, que sí se plantean su llegada y que todo podría aclerarse en los próximos días. Daniel Wass ya es agente libre, desde el día 1 de enero puede firmar por cualquier equipo, tiene 32 años, ha jugado 19 partidos como titular con la camiseta del Valencia este curso y puede actuar en al lateral derecho o como pivote defensivo. La pelota está en el tejado del Atlético. Fichar o no fichar, ésa es la cuestión.