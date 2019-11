Walter Centeno: "En estas series hay que tener tranquilidad, hay opciones para los dos"

Primera División de Costa Rica: El técnico de Saprissa compartió sus sensaciones después de empatar por 1-1 ante Herediano en la ida de las semis.

Walter Centeno no se fue del todo conforme del Estadio Eladio Rosabal Cordero pese a que el empate por 1-1 como visitante ante Herediano lo deja en una buena posición en su serie de semifinales del Torneo Apertura.

“Jugamos contra un equipo bastante difícil, pudimos controlar a sus delanteros y no podemos olvidar que el rival juega, son un equipo incómodo. El parón nos sirvió mucho para emparejar en lo físico, pero aún me falta lo que a mí me gusta, no tuvimos tanto control y nos faltó neutralizarlos mejor”, dijo el DT de Saprissa tras el encuentro.

"Cuando no lográs meterla, ves cómo te la pueden meter, Angulo la tuvo y la falló y luego nos anotan. Hoy el perdió la final al minuto 94, hay que tener concentración todo el partido", agregó el DT, sobre el gol de los Florenses a los 91 minutos del choque.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, ya comenzó a palpitar el encuentro de vuelta del próximo domingo: "En estas series hay que tener tranquilidad, visualizamos un partido difícil y hay opciones para los dos”.

Igualmente, Centeno recordó que Saprissa debe hacer foco primero en su viaje a Honduras, donde jugará el próximo miércoles el partido de vuelta por la final de la Liga Concacaf: "De Herediano hablaremos el miércoles, ahorita vamos para Honduras, allá nos van a complicar y puede ser que nos encontremos algo parecido a lo de esta noche”.