Walid Al-Faraj se mete de lleno en la crisis entre el Al-Ahly y la Federación Egipcia con una pregunta mordaz

El periodista saudí Walid Al-Faraj se refirió a la crisis entre el Al-Ahly y la Federación Egipcia de Fútbol por las grabaciones de la conversación del árbitro Mahmoud Wafa con el equipo de vídeoarbitraje durante el partido contra Ceramica Cleopatra.

El partido contra Cerámica Cleopatra acabó 1-1 en la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia, tras lo cual el Al Ahly reclamó un penalti en los últimos segundos que el árbitro rechazó tras revisar el VAR.

El club, invocando declaraciones previas de Óscar Ruiz, presidente de la Comisión de Árbitros, que reconocen el derecho de los clubes a acceder a esas conversaciones tras pagar las tasas correspondientes, solicitó oficialmente escucharlas para garantizar la transparencia.

La audiencia estaba prevista para hoy domingo, pero no se celebró, alegando «la ausencia de las personas legalmente autorizadas a asistir por parte de la Federación de Fútbol».

Walid Al-Faraj tuiteó: «El Al-Ahly pidió oír la grabación de la sala del VAR del partido contra Cerámica; la Federación aceptó, pero solo con el director deportivo y el entrenador, mientras que el club quería un directivo, un exárbitro y un técnico de sonido».

Y añadió: «No entiendo por qué la Federación Egipcia de Fútbol rechazó la entrada de la delegación del Al Ahly... ¿Hay algo en la grabación?».

La delegación del Al Ahly, liderada por Sayed Abdel Hafiz y acompañada por Jamal Jabr (director de comunicación), un experto en sonido y un exárbitro, se presentó en la sede de la Federación, pero se les informó que la sesión no podía realizarse.

La Federación insistió en que solo podían entrar dos miembros del cuerpo técnico y administrativo vinculados al encuentro, como únicos autorizados en el área técnica.

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