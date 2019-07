¿Volverá Fabián? Barcelona y Real Madrid, expertos en fichar a los MVP del Europeo Sub-21

La mitad de los futbolistas que fueron elegidos como mejor jugador de la Euro Sub-21 acabaron vistiendo de blanco o de blaugrana durante su carrera.

La Euro Sub-21 ya ha terminado pero el torneo ha marcado definitivamente la actualidad del fútbol, ya que ha puesto en el escaparate a muchos grandes talentos del fútbol español después de que la Selección Española se proclamara como capeona del torneo.

El caso más paradigmático en este sentido es el de Fabián Ruiz . La ex estrella del Real se ha hecho un nombre en toda Europa tras ser uno de los líderes que ha llevado a a ser campeona del torneo y fue elegido por la organización como MVP de la competición. El torneo de selecciones no hace más que refrendar el buen nivel que ya mostró en el conjunto verdiblanco, que le valió para firmar por el Nápoles, donde no ha parado de crecer tampoco a las órdenes de Carlo Ancelotti.

En el caso de Fabián llamó la atención el curso pasado que ni ni pujaran por sus servicios cuando su cláusula era de sólo 30 millones de euros. Ahora sacarlo del Nápoles va a ser mucho más costoso tanto a nivel monetario como por el desgaste que genera negociar con un presidente como Aurelio De Laurentiis.

El Barça sí intentó ficharlo para su filial en el verano de 2017 pero Lorenzo Serra Ferrer, entonces vicepresidente deportivo del Betis, rechazó la oferta de 1 millón de euros al explicarles que el jugador de Los Palacios pasaría a tener ficha del primer equipo. En las últimas semanas ha sido el conjunto merengue el que ha sido relacionado con el centrocampista andaluz.

Ahora, no haberse lanzado por él parece un error estratégico de los grandes del fútbol español y lo cierto es que tanto los merengues como blaugranas tienen un especial relación con los europeos Sub-21. No en vano, 10 de los 22 MVP de la historia del torneo han jugado en el Real Madrid on el Barcelona.

De la cantera del Barcelona salió el antepenúltimo MVP español Thiago Alcántara que fue campeón y mejor jugador en 2013, al igual que el portero Francesc Arnau que se hizo con el galardón en 1998. Además, los culés también acabaron reclutando al ganador en 1994, Luis Figo y al de 1988, Laurent Blanc.

Por su parte, de 'La Fábrica' surgieron también dos españoles que fueron los mejores en sus etapas como Sub-21: Juan Mata (2011) y Manolo Sanchís (1986). Además, el Real Madrid también fichó a otros jugadores que fueron los mejores en ese escaparate llamado Euro Sub-21 aunque tuvo suerte dispar con algunos de ellos.

Fabio Cannavaro (1996), Luis Figo (1994) y Davor Suker (1990) fueron los que triunfaron en el Bernabéu tras despuntar como jóvenes talentos, mientras que Royston Drenthe y Huntelaar, MVP en 2006 y 2007 respectivamente, no cuajaron en su estancia en el Real Madrid, mientras que Ceballos llegó al club tras ser el MVP en 2017 pero ahora podría marcharse ante la falta de minutos. ¿Seguirá Fabián sus pasos?