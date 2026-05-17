Para la primera mitad de la temporada 2026/27, Voetbalzone busca tres estudiantes entusiastas y motivados para reforzar nuestro equipo. Necesitamos becarios para los departamentos de vídeo, redes sociales y redacción.

Requisitos:

-Inicio en septiembre de 2026;

-40 horas semanales durante al menos cinco meses;

-Remuneración atractiva;

– Horario flexible, con disponibilidad por las tardes y fines de semana.

-Formación superior (universitaria o FP) en medios de comunicación;

-Solo prácticas de colaboración.

Ejemplos de tareas en el departamento de vídeo

-Crear contenido para Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, X, YouTube y TikTok;

- Prestar apoyo en los días de rodaje o salir a grabar con la cámara;

- Edición previa de vídeos;

- Redactar subtítulos (en bruto);

- Publicar contenido en nuestros canales;

- Posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas para Voetbalzone.

Ejemplos de tareas en el departamento de redes sociales

- Creación de contenido para Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube;

- Redacción de textos comerciales, publicaciones y pies de foto;

- Apoyar en los días de grabación;

– Oportunidad de proponer y lanzar nuevos proyectos o canales para Voetbalzone.nl.

Habilidades

- Conocimientos básicos de filmación, iluminación, sonido y edición.

- Se valorará experiencia básica con Adobe Premiere.

- Afinidad con las redes sociales

- Proactivo y autónomo

- Creativo

- Meticuloso

Ejemplos de tareas en la redacción

Redactas noticias y crónicas de partidos para mantener al lector informado sobre el fútbol. Demuestras energía e iniciativa.

Eres capaz de escribir para un público amplio: de forma neutral, concisa y accesible. También tendrás libertad para crecer como redactor, elaborando reportajes de fondo o realizando entrevistas sobre el terreno.

Habilidades

- Trabajas con gran meticulosidad;

- eres una enciclopedia del fútbol;

- Tienes grandes dotes de comunicación y eres un jugador de equipo;

- eres rápido y preciso;

—eres resistente al estrés, flexible, autónomo y motivado;

- dominas el inglés a la perfección, tanto hablado como escrito;

- Puedes aportar ideas diarias sobre noticias de fútbol.

Contacto

¿Eres el becario que buscamos? Envía antes del 1 de junio de 2026 tu CV, una carta de motivación y algunos ejemplos de tu trabajo a wessel.antes@footballco.com.