Visto para sentencia el juicio contra Santi Mina: el fiscal pide 8 años de cárcel​ y la defensa, la absolución

Visto para sentencia. Tras cuatro intensas jornadas, se ha cerrado la vista oral del juicio contra Santi Mina, delantero del Celta de Vigo, y el defensa del Ibiza UD, David Goldar, por una presunta agresión sexual cometida en Mojácar (Almería) en el verano de 2017. La Fiscalía insiste en su petición de ocho años de cárcel para el futbolista del Celta y la exculpación de su compañero, que comparece como testigo. La acusación particular reclama nueve años y seis meses de cárcel para Mina, como autor principal, y la misma pena para el segundo, al que considera 'cooperador necesario'. La defensa sostiene que le relación sexual fue "consentida" y solicita la "absolución".

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público recogía, en su día, que Mina, entonces jugador del Valencia CF, sobre las 04.30 horas del 16 de junio de 2017, aprovechó que su amigo, el también futbolista David Goldar, se había ido con una mujer a una caravana aparcada cerca de una discoteca de Mojácar (Almería) para, también él, satisfacer su "apetito sexual" a pesar de la "manifiesta voluntad contraria" de la presunta víctima.

Jornadas intensas en la Audiencia Provincial de Almería

La vista oral ha terminado y ahora el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, presidido por la magistrada Társila Martínez, deberá dictaminar en base a la prueba expuesta en sala si ha quedado demostrado que el futbolista del Celta de Vigo perpetró la agresión de la que se le acusa. La Fiscalía pide ocho años de prisión para Mina y la acusación particular, nueve años y medio de cárcel.

La Fiscalía mantiene su petición: 8 años de carcel

“Se me hace difícil pensar, con todos los elementos de prueba que hay, que se pueda concluir que los hechos no ocurrieron”, ha señalado el fiscal. “Eran dos hombres altos y atléticos en un espacio pequeño”, apunta en su aloución. Tras estas sesiones intensas, la Fiscalía insiste en sostener la acusación contra Mina como autor de un delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178 y 179 del Código Penal. Será ahora la juez quien deba determinar si Goldar intervino como cooperador necesario, como sostiene la acusación particular. El fiscal expuso la "constatación" de la presencia de ADN de Santi Mina en la exploración ginecológica a la víctima y que faltaba determinar si el “acceso carnal” fue consentido o no. El fiscal mantuvo que el acusado actuó "de forma absolutamente sorpresiva, inesperada, imprevisible”. Y que hubo una “intimidación clara”

La acusación revela que ofrecieron dinero a la víctima para desdecirse

Según la acusación particular, los futbolistas Santi Mina y David Goldar, habrían ofrecido 400.000 euros la la víctima para que se desdijera de su denuncia. Este hecho se destapó tras las declaraciones de diferentes forenses, testigos y peritos. La defensa de Goldar replicó que “fue ella la que se dirigió (a los acusados) y puso algún cero más” para cambiar su versión de los hechos.

Los testimonios de los forenses

El artículo sigue a continuación

Durante estas sesiones de vista oral, los médicos forenses que intervinieron el pasado miércoles acreditaron que “las cuatro lesiones extragenitales y una genital” que presentaba la mujer cuando la examinaron “son compatibles y verosímiles” con la agresión sexual que denunció. También especificaron que, durante el examen médico se mostró “nerviosa y ansiosa” y “con rechazo a la exploración ginecológica” que se le practicó. Las pruebas forenses sí apuntan a que la relación con Goldar “fue consentida”.

La defensa de Santi Mina pide "absolución"

La defensa, a lo largo del acto de juicio, ha sostenido que existe "ambigüedad y contradicción" en el testimonio de la denunciante y presunta víctima al ofrecer "tres versiones distintas de lo que pasó en la furgoneta". La abogada de Mina ha reclamado la "absolución" para el futbolista del Celta, que en ningún momento ha negado que hubiera mantenido algún tipo de relación sexual aquella noche en Mojácar con la denunciante, en presencia del también futbolista Goldar, del Ibiza, aunque alude que se trató de una situación "consentida". Ese punto la defensa lo considera "clave", ya que la letrada habló de que, "si no hubo consentimiento, como afirma la denunciante, desde luego, no supo transmitirlo». Eso, en su opinión, destruiría el "dolo" por parte del acusado.

Mina contrató un detective privado para investigar a la víctima de su presunta agresión sexual

La defensa de Mina trató de desacreditar las secuelas psicológicas de la mujer llamando al estrado a uno de los varios detectives privados contratados por el futbolista en 2019, para constatar si “llevaba una vida social normal”. La defensa le preguntó al detective en cuestión si la presunta víctima “vestía faldas y ropa ajustada” durante el tiempo en el que la estuvo siguiendo. El hombre respondió que “era la vestimenta habitual en ella” y añadió que en ese tiempo solía “ir a la playa, al cine y a tomar copas”, algo que hacía “con normalidad”.

El Celta convoca a Mina para el duelo ante el Madrid



Por su parte, el Real Club Celta de Vigo mantiene la prudencia en este asunto y anuncia que acatará lo que digan los tribunales sobre el caso. Mientras tanto, el club se aferra a la "presunción de inocencia" y por tanto, ha decidido convocar a Santi Mina para el duelo ante el Real Madrid, del campeonato de Liga, que tendrá lugar este fin de semana en Balaídos.