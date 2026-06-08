Virgil van Dijk ve otro reto además del calor en el Mundial: «Habrá que acostumbrarse»

Virgil van Dijk, capitán de Holanda, advierte a Voetbal International que el estado de los campos, unido al calor y la humedad, afectará al juego en el Mundial. «No están en óptimas condiciones; el balón no bota bien», señala, recordando lo visto en el último Mundial de Clubes en Estados Unidos.

«Las condiciones van a influir al cien por cien», afirma el defensa del Liverpool. «Eso también, por cierto. Ya lo vimos en el Mundial de clubes del año pasado en Estados Unidos».

«El balón no bota bien, habrá que acostumbrarse rápido».

Aun así, el veterano de 34 años cree que Holanda puede llegar lejos y subraya la importancia de saber adaptarse: «Tenemos las cualidades para jugar de varias formas. Podemos usar distintos sistemas; si empezamos con cuatro atrás, podemos acabar en un 3-4-3».

Para Van Dijk, empezar con buen pie es clave para que el equipo crezca en el torneo: «Tenemos que presentarnos bien y ganar desde el principio para hacer que este verano sea realmente bonito con este grupo».

Este lunes cerrará la preparación con un amistoso ante Uzbekistán, y el domingo a las 22:00 h debutará en la fase de grupos frente a Japón.