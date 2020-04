¡Viral! El XI Ideal de un sevillista que es furor en las redes

Está triunfando en Internet una sevillana compuesta por Manu Alpresa, un joven hincha del cuadro de Nervión.

A falta de fútbol, buenas son las canciones. Y mucho más si se tratan de fútbol, como la que ha creado un aficionado del y que está siendo furor en las redes sociales, en tiempos en los que el coronavirus Covid-19 impide que ruede el balón.

En ese sentido, y en una semana en la que debería estar celebrándose la Feria de Abril en Sevilla, está triunfando en Internet una sevillana compuesta por Manu Alpresa, un joven hincha del cuadro de Nervión.



Así pues, Manu canta la alineación del Sevilla bajo los acordes tradicionales de una sevillana. Y lo hace mostrando todo su talento a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde se le ve cantando y tocando la guitarra vestido con la camiseta del cuadro hispalense.

¿De qué trata la letra? Alpresa expresa cuál es, en su opinión, su "once favorito de Nervión" en estos momentos. "A mí me gusta el Sevilla y Jesús Navas por la banda; de portero mi Vaclik; y Diego Carlos en la zaga, acompañado por Kounde y Reguilón por la otra banda. Y en el centro Fernando, dirige el juego Banega, pone la gracia mi Vázquez, y arriba Suso y Ocampos, que tiran todos los desmarques. Y falta la referencia, el hombre que tiene el gol, y se llama Luuk De Jong. Y así termina mi once favorito de Nervión. Viva el Sevilla y vivan las Ferias", canta el ahora famoso aficionado.



Tanto ha triunfado su sevillana, que jugadores como Franco Vázquez, Diego Carlos o Lucas Ocampos han respondido la publicación con aplausos, mientras que Reguilón o Banega han puesto 'me gusta'.