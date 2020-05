Vinicius: “El Real Madrid fue mejor que el Barcelona en los partidos”

Vinicius se moja respecto a los duelos ligueros frente al Barça y afirma que deben ganar el título por la afición.

Vinicius ha vivido una temporada llena de altibajos donde ha convivido entre estar en la grada, ser titular o ver cómo Zidane no le daba bola desde el banquillo. Sus estadísticas no mienten.

En este último tramo de Liga, venía jugando y de hecho fue decisivo para que el Real Madrid acabara imponiéndose al Barcelona en el último Clásico, muy ajustado.

Preguntado por quién fue mejor en el compendio de ambos partidos, ahora que volverá la lucha a brazo partido por ver quién se alza con el título, afirma en una entrevista en Marca que “he visto los partidos de nuevo y sigo pensando en que sí. Creo que estuvimos mejor que ellos en más cosas".

“Ganar la Liga por la afición”

El brasileño añade que “queremos ganar esta Liga por nuestra afición. La gente ha sufrido mucho y queremos darles a los madridistas una alegría en medio de esta situación. Sabemos que un triunfo en la Liga no va a solucionar grandes tragedias, pero sería una sonrisa, algo de felicidad".

Lamenta el tropiezo ante el

Recuerda el partido frente al Betis con el que perdieron el liderato en favor de los azulgranas y señala que “fue una pena muy grande el resultado contra el Betis. Tenemos ahora por delante la misión de no fallar”, pero matiza que “no podemos fallar y no vamos a fallar”.

Las críticas por su falta de puntería

También reconoce que no le duelen las críticas sobre su escasa puntería en una estadísticas que así atesoran: “No me molestó, claro que no. Yo soy el primero que sabe que todo se puede mejorar. Siempre. Hasta el último día de mi carrera. Y así quiero seguir toda mi vida. Convencido siempre de que tengo que mejorar. Yo soy el primero en eso. El día que no crea en esto, entonces tendré que dejar el fútbol profesional”.

