Vinicius, el jugador más caro del Real Madrid

El CIES Football Observatory ha difundido un estudio en el que señala, a partir de un algoritmo con base científica, el jugador más valioso de cada uno de los 98 equipos de las cinco grandes ligas de Europa. En el caso del Real Madrid el más caro es Vinicius (20 años).

El reconocido CIES tasa a la plantilla de Zidane en 823 millones de euros y traza qué porcentaje de ese total representa cada uno de sus futbolistas, con Vinicius en un 9,8%, es decir, 80'6 kilos. Como se observa en la siguiente imagen, al brasileño está seguido de Fede Valverde (9%) y su compatriota Rodrygo (9%). Sorprende positivamente que Take Kubo (4%) aparezca, junto a Varane, Odegaard, Kroos, Asensio, Militao y Ceballos, en el séptimo lugar. A pesar de su convulso curso entre el Villarreal y el Getafe, en el club mantienen muchas esperanzas en el japonés.

