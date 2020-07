Villeda: "Nosotros no firmamos la carta que se envió a la Liga Nacional"

El presidente de Olimpia quiere que el fútbol hondureño vuelva lo antes y por eso no participó de la misiva enviada en contra de Wilfredo Guzmán.

Rafael Villeda Ferrari, máximo dirigente del club merengue, dijo que la pelota tiene que volver a rodar cuanto antes para que las finanzas de los clubes vuelvan a funcionar y que por eso no participo de la misiva enviada por siete clubes a la Liga nacional solicitando la destitución de su presidente, Wilfredo Guzmán.

En una entrevista para Fútbol a Fondo, el presidente del club Olimpia aseguró: "Nosotros no firmamos esa nota que se mandó a Liga Nacional porque lo que se establecía era que no estaban de acuerdo con la vuelta del fútbol hondureño sí no se cumplían con las condiciones necesarias. Creo que los diez equipos queremos que se reanude el fútbol y más nosotros por todo lo que tenemos por delante".

"Existen problemas económicos y los entiendo, tienen que solucionarlos y por eso es que no pueden comenzar. El fútbol es una actividad que se debe volver y continuar, siempre y cuando la salud así lo permita. Los 10 equipos tenemos interés en que vuelva el fútbol", reiteró el mandamás del conjunto de Tegucigalpa.

Más equipos

"En muchas ocasiones el Olimpia ha demostrado ser solidario con los demás clubes, por ejemplo, hemos prestado jugadores y nosotros le seguíamos pagando el sueldo. Para el Mundial FIFA 2010 recibimos un dinero y el señor Ferrari decidió repartirlo entre todos los equipos", concluyó Villeda haciendo referencia al expresidente de su institución.