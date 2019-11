Villatoro: "Puerto Rico vendrá a preservar el cero"

El entrenador de la Selección de Guatemala dio sus impresiones de cara al próximo compromiso en Liga de Naciones de la Concacaf.

Amarini Villatoro, director técnico de la Selección de Guatemala, aseguró que Puerto Rico, el rival en turno de la Liga de Naciones de la Concacaf buscará defenderse en cualquier momento para salir por lo menos con un punto del Doroteo Guamuch Flores.

“Es respetar al rival, los partidos cambian, a los rivales no les interesa el resultado, ven lejos la clasificación. La lectura del partido es para no recibir demasiados goles. Espero un Puerto Rico a preservar el cero, lograr algún punto, aunque para ellos no significa clasificación. Será un partido más cerrado, van a estar a la espera de nosotros”, mencionó a Guatefutbol.

El timonel consideró que no contar con un hombre clave los hace mucho más fuertes, toda vez que se han enfocado en poder trascender en el torneo de la confederación.

“Me ha gustado mucho la actitud de los jugadores, el compromiso cada vez que son citados, hay un compromiso fuerte con hacer las cosas bien, ha sido un compromiso solidario. Tal vez no tenemos un referente, pero nos hace no depender de un jugador en específico”, consideró.

Mencionó que “la Selección tiene material, soy muy optimista, veo un grupo que quiere trascender, hay que ir paso a paso, tratando de lograr objetivo por objetivo”, complementó el entrenador.