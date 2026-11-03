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La UEFA Champions League por televisión

Viking vs. Sabah FK: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Lyse Arena

El partido entre Viking y Sabah FK comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Viking vs. Sabah FK hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo online?

El partido de la Champions League entre Viking y Sabah FK se transmitirá en directo por DAZN. Los abonados podrán seguir allí el encuentro en streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Viking y Sabah FK?

Viking llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente registró un 3-2 ante Bodø/Glimt, que terminó en derrota. Antes logró una victoria por 3-1 frente a Tromsø. En total, Viking marcó 14 goles y encajó 12 en esos cinco partidos.

Sabah FK también acumula dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con un 3-2 ante Turan Tovuz, esta vez con derrota. Cabe destacar la victoria por 2-0 frente al Slavia de Praga en la Champions League. En esos cinco partidos, Sabah marcó siete goles y encajó seis.

Viking vs. Sabah FK: alineaciones

Viking vs. Sabah FK: estado de forma

Viking vs. Sabah FK: balance de enfrentamientos directos

Viking vs. Sabah FK: las clasificaciones