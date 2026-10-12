Viking contra Bayern de Múnich: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

El Viking FK y el FC Bayern de Múnich jugarán el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Viking recibe al gigante alemán en Stavanger

El Viking FK noruego recibe al FC Bayern de Múnich, campeón alemán, en el Lyse Arena con motivo de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Arropado por una entusiasta afición local en Stavanger, el Viking aspira a poner a prueba su organización defensiva ante uno de los ataques más poderosos de Europa. Para el Bayern de Múnich de Vincent Kompany, el viaje a Escandinavia supone una oportunidad de recuperarse tras un vibrante empate en la competición nacional y empezar a imponerse en la clasificación de la Champions League.

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La victoria a domicilio del Viking en Bergen

El Viking FK afronta con la moral alta el encuentro europeo del martes tras lograr una meritoria victoria por 2-0 a domicilio ante el SK Brann en la Eliteserien el 9 de octubre. Los tempraneros goles de Henrik Heggheim (11') y Peter Christiansen (20') encarrilaron el partido, antes de que el Viking mostrara solidez táctica para defender su ventaja pese a sufrir una expulsión en la segunda parte. Con el capitán Zlatko Tripić, Henrik Heggheim y Erik Botheim, el conjunto noruego llega con confianza e impulso a este histórico encuentro del martes.

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El poder ofensivo del Bayern: 30 disparos en el vibrante duelo ante el Augsburgo

El Bayern de Múnich viaja a Noruega tras un caótico empate 2-2 a domicilio ante el FC Augsburgo en la Bundesliga el 10 de octubre. Pese a dominar la posesión y realizar 30 disparos, con cuatro goles anulados, Ismael Saibari y Nathaniel Brown marcaron, ambos asistidos por el capitán Harry Kane. Con Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane en ataque, la plantilla de Kompany dispone de un enorme potencial ofensivo para crear peligro desde el pitido inicial.

Duelo en el Lyse Arena

En el plano táctico, el encuentro del martes plantea un intenso choque entre la incesante presión alta del Bayern y el bloque bajo del Viking, preparado para salir al contraataque. El Bayern de Múnich buscará controlar el ritmo del juego por el centro mediante Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović, mientras trata de que Michael Olise y Luis Díaz se enfrenten en duelos individuales a los laterales. Por su parte, el Viking FK confiará en la disciplina de Joe Bell y Gianni Stensness en el centro para resistir la presión y conectar con Peter Christiansen en rápidas transiciones. Con puntos importantes de la fase de liga de la Champions League en juego, el duelo del martes promete un atractivo espectáculo europeo en Stavanger.

Posibles onces iniciales

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern de Múnich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Novedades de los equipos y plantillas

Morten Jensen dirige al Viking, aunque no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el equipo local de cara a este encuentro. Se esperan novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Vincent Kompany está al frente del Bayern de Múnich, y tampoco hay por el momento datos confirmados sobre lesiones o sanciones en la plantilla visitante. La información sobre ambos equipos se actualizará a medida que se conozcan novedades antes del partido.

Estado de forma

El Viking suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Madla en la copa el 1 de octubre, y también logró un impresionante triunfo por 8-1 frente al Kristiansund BK en la Eliteserien. Su única derrota en esa racha llegó ante el VfB Stuttgart, que le ganó por 3-1 en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Viking marcó 15 goles y encajó seis.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. En su encuentro más reciente goleó por 7-0 al Union Berlin en la Bundesliga, y durante esa racha también venció por 5-0 al Bodø/Glimt en la Champions League. Sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate 0-0 en el campo del Schalke 04. El Bayern marcó 17 goles en esos cinco partidos y solo encajó uno.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Viking y el Bayern de Múnich. Este partido supone un poco habitual duelo oficial entre ambos clubes.