El Barcelona-Atlético de ayer en la Liga de Campeones vivió una jugada polémica que acaparó portadas y enfureció al club azulgrana.

El Barcelona cayó 2-0 en el Camp Nou, resultado que complica su pase a semifinales, más aún tras la expulsión de Pau Cubarsi justo antes del descanso.

La vuelta se jugará el martes en el Metropolitano. El ganador se medirá al vencedor del Arsenal-Sporting.

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La polémica surgió cuando el portero atlético Juan Musso sacó de puerta, el balón llegó a Marc Poblet en el área pequeña y este lo detuvo con la mano antes de volver a jugarlo.

El Barcelona y su técnico, Hansi Flick, pidieron penalti al considerar que el balón había tocado la mano del defensa dentro del área, pero el árbitro alemán Stefan Kovac dejó seguir el juego.

La acción llegó en el minuto 54, con el Atlético 1-0 arriba y Bobel ya amonestado.

La acción recordó lo sucedido la temporada pasada en el Brugge-Aston Villa, cuando Tyrone Mings hizo lo mismo y el árbitro sí pitó penalti.

BeIN Sports publicó en su Facebook un vídeo que compara ambos episodios.















