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Zamalek SC, February 2026Zamalek SC
Abobakr El Mokadem

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Vídeo: «Remontada blanca»... El Zamalek arrolla al Al-Masry y se aleja en el liderato de la liga

Al Masry SC vs Zamalek SC
Al Masry SC
Zamalek SC
Premier League
Egipto

Nasser Mansi, el mejor jugador del partido

El Zamalek arrolló a su rival, el Al-Masry de El-Borseidi, por 4-1, en el partido que les enfrentó hoy en el estadio de Burj Al-Arab, en Alejandría, en la primera jornada de la fase final de la Liga Egipcia de Primera División.

El Al-Masry abrió el marcador en el minuto 13 por medio de Osama Al-Zamrawi, pero el Zamalek empató en el minuto 30 gracias a Adi Al-Dabbagh.

Nasser Mansi marcó dos goles para el Zamalek en los minutos 44 y 75, y Husam Abdel-Majeed cerró el marcador con el cuarto tanto en el minuto 87.

El Zamalek elevó su saldo a 46 puntos en el liderato de la Liga Egipcia, con una ventaja de 3 puntos sobre el Pyramids, segundo clasificado, que aún no ha disputado su partido de la primera jornada, mientras que el saldo del Al-Masry de El-Borseidi se quedó en 32 puntos, en el quinto puesto.

Nasser Mansi, delantero del Zamalek, se llevó el premio al mejor jugador del partido tras ofrecer un rendimiento excepcional y marcar un magnífico doblete.

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En la zona de descenso, el Al-Ahly venció al Haras El-Hodood por 4-2.

Los cuatro goles del Al-Ahly los marcaron: Osama Faisal (min. 33), Ahmed Yasser Rayan (58, 74) y Sayed Neymar (88), mientras que los dos tantos de Haras El-Hodood fueron obra de Moamen Awad (7) y Mohamed Hamdi (48).

El Al-Ahly suma ahora 30 puntos y ocupa el tercer puesto, mientras que el Haras El-Hodood se queda con 18 puntos en el puesto 11.

El Tala'a El-Gaish empató a cero con el Ismaily, con lo que el Ismaily suma 13 puntos en la cola de la tabla, mientras que el Tala'a El-Gaish suma 23 puntos en séptima posición.

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