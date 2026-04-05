El Zamalek arrolló a su rival, el Al-Masry de El-Borseidi, por 4-1, en el partido que les enfrentó hoy en el estadio de Burj Al-Arab, en Alejandría, en la primera jornada de la fase final de la Liga Egipcia de Primera División.

El Al-Masry abrió el marcador en el minuto 13 por medio de Osama Al-Zamrawi, pero el Zamalek empató en el minuto 30 gracias a Adi Al-Dabbagh.

Nasser Mansi marcó dos goles para el Zamalek en los minutos 44 y 75, y Husam Abdel-Majeed cerró el marcador con el cuarto tanto en el minuto 87.

El Zamalek elevó su saldo a 46 puntos en el liderato de la Liga Egipcia, con una ventaja de 3 puntos sobre el Pyramids, segundo clasificado, que aún no ha disputado su partido de la primera jornada, mientras que el saldo del Al-Masry de El-Borseidi se quedó en 32 puntos, en el quinto puesto.

Nasser Mansi, delantero del Zamalek, se llevó el premio al mejor jugador del partido tras ofrecer un rendimiento excepcional y marcar un magnífico doblete.

En la zona de descenso, el Al-Ahly venció al Haras El-Hodood por 4-2.

Los cuatro goles del Al-Ahly los marcaron: Osama Faisal (min. 33), Ahmed Yasser Rayan (58, 74) y Sayed Neymar (88), mientras que los dos tantos de Haras El-Hodood fueron obra de Moamen Awad (7) y Mohamed Hamdi (48).

El Al-Ahly suma ahora 30 puntos y ocupa el tercer puesto, mientras que el Haras El-Hodood se queda con 18 puntos en el puesto 11.

El Tala'a El-Gaish empató a cero con el Ismaily, con lo que el Ismaily suma 13 puntos en la cola de la tabla, mientras que el Tala'a El-Gaish suma 23 puntos en séptima posición.