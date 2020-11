VIDEO: ¿Qué le dijo Gallardo a Carrascal tras la expulsión ante Banfield?

River ganó tranquilo su partido ante , un rival que desde la previa se veía duro y lo confirmó durante todo el primer tiempo. Las salidas de Mauricio Arboleda y Mauricio Cuero, además del penal desperdiciado por Luciano Lollo, le dieron un plus al Millonario que se reacomodó en el segundo tiempo y lo liquidó 2-0.

Pero una de las imágenes del partido, sin dudas, fue la expulsión de Jorge Carrascal, quien se enojó con su colega Coronel. El defensor lo agarró de la camiseta para detenerlo y el colombiano no tuvo mejor idea que devolverle un golpe de puño.

La roja y la expulsión fueron seguidas por una caminata larga del atacante, cabizbajo, seguramente con algo de bronca e incertidumbre de cómo sería la reacción del entrenador.

Claro que el video se hizo viral a los pocos minutos: Gallardo le preguntó dos veces "¿le pegaste?" y su cara lo dijo todo.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world