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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Vídeo: «¿Por qué nos haces esto?». Yasslah estalla contra el árbitro del partido entre Al-Ahli y Al-Fayha

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
M. Jaissle
Arabia Saudita
Alemania

El entrenador alemán arremete tras el partido

El técnico alemán Matthias Jaissle, del Al-Ahli de Yeda, criticó con dureza al árbitro del partido contra el Al-Fayha, disputado este miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El encuentro terminó 1-1 y estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, entre ellas la no concesión de un penalti a pocos segundos del final.

Las cámaras captaron su enfado y cómo se dirigió al equipo arbitral para reclamar la jugada.

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El técnico se mostró enfadado y le espetó: «¿Por qué nos haces esto? También entendemos de reglas».

1ª División
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ALF
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Y añadió: «Siempre nos pasa lo mismo, ¿por qué no has pitado penalti, amigo?».

El encuentro vivió momentos de gran tensión en la grada del Al-Ahli, con críticas de jugadores y cuerpo técnico al árbitro por sus extrañas decisiones.



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