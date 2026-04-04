Vídeo: Más que una simple imagen... El grito de un aficionado vuelve a poner a Renard en el punto de mira

El francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, se vio envuelto en una situación inesperada mientras asistía al partido entre Al-Nassr y Al-Najma, tras recibir un golpe inesperado por parte de uno de los aficionados en las gradas, al margen del encuentro disputado en la 27.ª jornada de la Liga Pro.

El entrenador francés había sido objeto de numerosas críticas en los últimos días, tras las derrotas de la selección saudí ante Egipto y Serbia, y se habían difundido informes sobre su destitución al frente de «Los Verdes», antes de que la Federación de Fútbol desmintiera las noticias que circulaban.

Renard se encontraba en las gradas del estadio «Al-Awal Park» para seguir el partido entre Al-Nassr y Al-Najma, pero se topó con un aficionado que se le acercó y le recriminó durante varios minutos, en medio de una situación de vergüenza que se apoderó del entrenador francés.

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Parece que el entrenador francés no pudo dar ninguna explicación al aficionado y se limitó a esbozar sonrisas tímidas, antes de que el aficionado regresara a su asiento.

Y tras calmarse el ritmo de las críticas, estas volvieron a recrudecerse, ya que la actitud del aficionado provocó una avalancha de comentarios en la red social «X» para atacar a Renard y a la Federación de Fútbol.



